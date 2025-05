Complexe résidentiel Apartments in the new Ivory residence with swimming pools and a mini golf course in the Al Jaddaf area, Dubai

Ivoire est un complexe résidentiel de 25 étages, dont 331 appartements : studios et appartements avec 1-2 chambres. Le design d'intérieur combine des décisions architecturales de haute qualité et des matériaux naturels, créant l'équilibre idéal entre élégance et cohésion. De grandes fenêtres remplissent chaque appartement de lumière solaire et permettent d'admirer une vue panoramique sur la ville, et de petites terrasses sont l'endroit idéal pour des réunions avec vos proches. L'intérieur de bon goût vous attend, où chaque détail est pensé notre pour votre confort et luxe. Les salles de bains sont remarquables pour la sophistication et le style. La cuisine moderne est équipée d'appareils pour une vie confortable: un réfrigérateur avec un congélateur, une machine à laver, un four et un micro-ondes. Nous offrons le service d'ameublement des appartements pour ceux qui veulent vivre l'atmosphère de confort et de style immédiatement. Le prix de l'ameublement dépend du type d'appartement : c'est 50 000 AED pour les studios et 75 000 AED pour un appartement d'une chambre. L'intérieur exquis et fonctionnel, pensé au dernier détail, vous attend.

Le projet offre à ses résidents les commodités, qui rendront votre vie beaucoup plus confortable. Plongez dans l'atmosphère de luxe près de la piscine pour adultes, situé sur la terrasse spacieuse avec des chaises longues confortables et la zone de bain de soleil. Pour les enfants, il y a une piscine séparée et différents espaces de jeux extérieurs. De plus, vous pourrez profiter de moments spectaculaires sur le mini golf et vous reposer sur les canapés confortables avec une vue imprenable sur la beauté environnante.

Les appartements spacieux, les équipements parfaits, et l'emplacement prestigieux se réunissent, créant l'atmosphère, où naissent de nouveaux souvenirs et chaque jour devient le début d'une nouvelle aventure.

Caractéristiques

piscines pour enfants et adultes

aire de jeux pour enfants

jogging et pistes cyclables

terrain de basketball

Salle de sport

Espace barbecue

mini golf

Achèvement - 4ème trimestre de 2025.

Installations et équipement dans la maison

Des appareils (réfrigérateur, lave-linge, four, micro-ondes) sont inclus.

L'ameublement sera facturé supplémentaire: studios - 50 000 EAD, appartements de 1 chambre - 75 000 EAD.

Emplacement et infrastructure à proximité

L'emplacement est l'une des caractéristiques clés, précisant l'attractivité immobilière. Al Jaddaf est la zone célèbre, qui est non seulement proche de nombreux agréments et divertissements, mais est également connu pour son abondance culturelle. Des monuments tels que Dubai Festival City et Dubai Creek sont situés ici. Le complexe est situé à seulement trois minutes du centre-ville de Dubaï, ce qui en fait un choix idéal pour ceux qui apprécient la commodité.