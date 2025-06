Complexe résidentiel New project Interstellar Tower with swimming pools and co-working spaces, JVT, Dubai, UAE

Découvrez un nouveau niveau de vie urbaine au cœur de la zone confortable et pittoresque du Triangle Village de Jumeirah - Interstellar Tower projet combine inspiration architecturale et innovations avec confort et atmosphère isolée. Ce complexe résidentiel moderne propose des appartements spacieux avec 1-3 chambres, où chaque détail est axé sur la création d'espaces harmonieux et élégants. De hauts plafonds, de grandes fenêtres, des matériaux de finition modernes et des cuisines fonctionnelles rendent l'hébergement non seulement confortable, mais vraiment inspirant. Le projet est conçu par l'équipe de M. Huit Collection, célèbre pour son goût pur et son attention aux détails.

Le complexe résidentiel donne l'impression non seulement d'architecture, mais aussi d'un riche choix d'équipements, visant à rendre chaque jour spécial. Le lobby de luxe avec décoration design, où le statut et le style sont ressentis, vous rencontre. Il y a un espace de co-travail moderne pour le travail et l'inspiration, et le café confortable directement dans le bâtiment deviendra votre nouvel endroit préféré pour les réunions. Ceux qui aiment les loisirs isolés aimeront un cinéma privé, où vous pourrez profiter d'un film dans une atmosphère tranquille. Le projet propose des piscines, une salle de sport moderne, pour ceux qui apprécient le style de vie actif et la détente, ainsi qu'un court de tennis pour les amateurs de sport. Le système central de climatisation assure l'environnement idéal toute l'année. Il y a aussi des aires de jeux pour enfants, où les enfants peuvent s'amuser.

Équipements:

piscines

Salle de sport

cinéma privé

aire de jeux pour enfants

système de sécurité et de surveillance vidéo

espaces de coworking

Salles de séjour

court de tennis

Achèvement - 3e trimestre de 2028.

Plan de paiement: 50/50

Caractéristiques des appartements

Non meublé, mais les appareils Bosch et le carrelage Travertine inclus

Emplacement et infrastructure à proximité

Interstellaire La tour sera idéale pour les familles en raison de sa proximité avec les meilleurs établissements d'enseignement de Dubaï - British Arcadia et Sunmarke Schools. Jumeirah Village Triangle est célèbre pour son atmosphère familiale : il y a beaucoup de parcs verts, des aires de jeux sûres, des zones sportives, des cafés et des boutiques confortables ici. Vous serez également à quelques minutes en voiture de ces quartiers clés, comme Downtown Dubai et Dubai Marina, tout en gardant le sentiment de silence et d'isolement loin des bruits de la ville,