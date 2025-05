Complexe résidentiel New 1WOOD Residence 2 with swimming pools and a clubhouse close to the key landmarks, JVC, Dubai, UAE

1 BOIS La Résidence 2 est un projet résidentiel qui incarne le mélange harmonieux de confort moderne et d'esthétique naturelle. Situé dans l'un des quartiers les plus recherchés de Dubaï - Jumeirah Village Circle, cet élégant complexe offre la combinaison idéale de dynamique urbaine et de tranquillité isolée. Studios et appartements avec 1-2 chambres, ainsi que des aménagements avec études, sont disponibles. Les intérieurs des appartements sont réalisés dans un style refoulé et élégant avec un accent sur les matériaux naturels et les nuances délicates, créant l'environnement, où il est facile de se détendre après une journée chargée.

Une attention particulière est accordée aux infrastructures, qui répondent aux besoins de toute la famille. La piscine spacieuse à la terrasse avec chaises longues donnera les moments de vraie détente, et il ya une piscine séparée pour les enfants pour les petits. Vos enfants seront ravis de la salle de jeux pour enfants spécialement équipée et de l'aire de jeux, où ils pourront s'amuser en toute sécurité. Pour les résidents actifs, il ya une salle de gym moderne, et un espace de crossfit extérieur. Le clubhouse deviendra un lieu de rencontres, de loisirs et de communication, et le barbecue sera idéal pour des soirées chaudes dans le sein de votre famille et vos amis.

Équipements:

piscines pour enfants et adultes

Salles de jeux et terrains de jeux pour enfants

clubhouse

gym et crossfit

Espace barbecue

Achèvement - 4e trimestre de 2027.

Plan de paiement: 60/40 (après achèvement)

Caractéristiques des appartements

Appareils de cuisine (Bertazzoni)

Emplacement et infrastructure à proximité

Grâce à son emplacement, la résidence 1WOOD 2 ouvre l'accès à de nombreux points de repère clés et à des espaces de salon actifs. Le chemin vers le célèbre Jardin Miracle de Dubaï, rempli de compositions fleuries, ne prendra que 9 minutes. Et vous n'avez besoin que d'une demi-heure pour accéder au monde du divertissement dans Motiongate, Legoland et d'autres parcs à thème. Ceux qui aiment les loisirs de plage et le shopping apprécieront la proximité de The Walk JBR et Palm Jumeirah, et les golfeurs - les prestigieux parcours Jumeirah Golf Estates et Montgomerie Golf Course, situé à seulement 15-17 minutes en voiture.