Complexe résidentiel New complex of furnished apartments Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE

Ananda Residences est un projet résidentiel, créé pour ceux qui apprécient l'harmonie du style, le confort et le style de vie actif. Situé dans le quartier dynamique de Motor City, ce projet sera idéal pour la vie et l'investissement. Tranquillité d'un complexe résidentiel confortable et l'accessibilité pratique des zones clés de Dubaï sont combinés ici. Grâce à une infrastructure bien développée, des boulevards verts, la proximité des écoles, des magasins, des restaurants et des installations de divertissement, Motor City s'est avérée être l'un des espaces de vie les plus confortables.

Le projet propose des studios raffinés, des appartements avec 1 et 2 chambres, ainsi que des duplex avec 3 chambres. Chaque résidence est conçue avec attention à chaque détail et en utilisant des matériaux de finition de haute qualité. Les appartements sont entièrement meublés, il ya des appareils de cuisine intégrés, rendant le mouvement ou la location facile et rapide.

Le projet est conçu de manière à répondre aux besoins des jeunes actifs et des familles avec enfants. Il ya une piscine moderne, où vous pouvez vous détendre dans une journée chaude, courts de tennis et de basket-ball pour les sports, une salle de sport avec l'équipement professionnel pour garder la forme, un espace de jeux pour enfants, où les enfants peuvent s'amuser et passer du temps en toute sécurité. Le barbecue sera parfait pour des réunions avec des amis et des soirées en famille, et la piste de jogging et le sentier de randonnée, en passant par l'espace vert, créent les conditions idéales pour des promenades et des activités d'entraînement en plein air.

Équipements:

piscine

court de tennis

terrain de basketball

Salle de sport

aire de jeux pour enfants

Espace barbecue

piste de jogging

sentier de randonnée

Achèvement - 2ème trimestre de 2028.

Plan de paiement

Plan de paiement pour 2 ans après le transfert.

Caractéristiques des appartements

Entièrement meublé avec des appareils de cuisine

Autodrome - 5 minutes

Dubai Sports City - 7 minutes

Dubai Hills Mall - 12 minutes

Village mondial - 15 minutes

Mall des Emirats - 16 minutes

Palm Jumeirah - 18 minutes

Marina de Dubaï - 19 minutes

Dubai Mall - 23 minutes

Emplacement et infrastructure à proximité