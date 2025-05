Complexe résidentiel New Firoza Residence with a beach and a golf course, Dubai Islands, Dubai, UAE

FIROZA est le projet unique, offrant un niveau de vie élevé au milieu des eaux d'azur et des plages équipées, créant l'espace idéal pour ceux qui apprécient le confort, le style et la sérénité. Situé dans l'une des zones les plus prestigieuses de Dubaï, il combine l'accessibilité des transports, la proximité des installations clés et l'atmosphère isolée d'un complexe.

Chaque résidence est une incarnation de la sophistication et du design moderne. Le complexe comprend 8 étages d'appartements élégants, entièrement meublés avec 1-3 chambres, où chaque élément est pensé au dernier détail. Des intérieurs spacieux avec des fenêtres au plafond remplissent les chambres de lumière naturelle et ouvrent une vue imprenable sur le golfe Arabique. Des finitions haut de gamme, des matériaux de haute qualité et des dispositions conviviales créent une atmosphère confortable et élégante, et un parking privé et une infrastructure bien développée assurent un maximum de commodité pour les résidents.

Découvrez plus de 21 kilomètres de plages blanches enneigées, où vous pourrez vous baigner dans des eaux cristallines et pratiquer des sports nautiques. A proximité, il y a les meilleurs terrains de golf, hôtels et stations balnéaires de luxe, restaurants raffinés et galeries commerciales de classe mondiale, ainsi que des complexes de divertissement et des parcs verts, idéal pour les promenades et les loisirs. Ceux, qui aiment le mode de vie actif, apprécieront le centre de fitness moderne avec des équipements avancés. Et ceux qui aspirent à l'isolement et à l'harmonie pourront profiter du silence et de la nature dans les salons spécialement équipés.

Équipements:

plage

terrain de golf

centre de fitness

parcs

Salles de séjour

Achèvement - 2ème trimestre de 2026.

Plan de paiement (60/40)

Caractéristiques des appartements

Entièrement meublé

Emplacement et infrastructure à proximité

L'emplacement idéal du complexe assure un accès pratique aux principales autoroutes et aux transports en commun, permettant d'accéder au centre-ville de Dubaï, aux principaux centres d'affaires, aux établissements d'enseignement d'élite et aux installations médicales en quelques minutes.