Complexe résidentiel Luxury penthouse with a private pool and a panoramic gardens in new Sensia Residence with lounge and co-working spaces, Port Rashid, Dubai

Exclusive projet SENSIA offre 275 résidences, parmi lesquelles il ya des appartements avec 1-3 chambres, duplex et le penthouse raffiné avec une piscine privée à débordement, un jardin panoramique et une terrasse spacieuse avec une vue panoramique impressionnante sur la baie, les clubs de yacht et les lumières de la ville.

Le complexe a été créé pour ceux qui cherchent l'harmonie entre vie urbaine dynamique et tranquillité de la station balnéaire. Les fenêtres au plafond ont une vue imprenable sur les eaux de la baie d'azur et l'horizon sans fin, et en combinaison avec de hauts plafonds (3.2 mètres) les chambres sont pleines de lumière naturelle. Elégant intérieurs segue aux terrasses spacieuses, où enterré dans les jardins verts et les espaces lounge deviennent l'extension naturelle de l'espace résidentiel.

La piscine à débordement de luxe, où vous pourrez vous détendre, profiter d'une brise chaude et de merveilleux couchers de soleil, se trouve sur la terrasse supérieure du complexe. Pour ceux qui aiment le style de vie actif, il y a un club de fitness moderne avec une vue sur la mer, le yoga extérieur et les zones de pilates. Des salons confortables, un barbecue extérieur et des salles à manger deviendront l'endroit idéal pour communiquer avec les amis. Pour les familles avec enfants, le complexe dispose d'un espace de jeux avec des terrains de jeux sûrs, des pelouses et des espaces créatifs pour le développement et le divertissement. Le centre d'affaires et des espaces de coworking élégants permettront aux résidents de travailler dans des conditions confortables sans quitter le complexe. Des sentiers pédestres et cyclables longent la promenade pittoresque, reliant le complexe au parc central.

Équipements:

piscines pour enfants et adultes

aire de jeux pour enfants

espaces de coworking

Espace barbecue

Espaces de yoga et de pilates extérieurs équipés

Salles de séjour

club de fitness

Achèvement - 3e trimestre de 2028.

Plan de paiement: 50/50

Caractéristiques des appartements

Non meublé, design d'intérieur de luxe et appareils inclus

Emplacement et infrastructure à proximité

L'un des principaux avantages de SENSIA est son emplacement stratégique. Le complexe est situé à seulement 10 minutes du centre-ville et de la DIFC, ce qui en fait le choix idéal pour ceux qui apprécient l'accès rapide au centre civique, mais qui veulent vivre dans un quartier calme. Une infrastructure de transport bien développée, un accès direct aux stations de métro et des jonctions avancées garantissent une commodité de transport maximale.