Complexe résidentiel New Ellison Residence with a swimming pool close to parks and premium infrastructure, Town Square, Dubai, UAE

Bienvenue à Ellison - le projet résidentiel, qui donne un nouveau sens à la vie urbaine confortable et offre l'équilibre idéal entre l'atmosphère dynamique mégapolis et l'environnement naturel isolé. Le complexe est situé sur la place de la ville, au milieu des parcs verts, des promenades et des infrastructures de luxe.

Ellison propose des appartements raffinés avec 1-3 chambres. Les fenêtres à plafond, les finitions de qualité dans les tons pastel et les intérieurs de luxe créent l'atmosphère de la douceur et de la modération honorable. Salons et salles à manger se ségue l'un à l'autre et créer un plan ouvert, idéal pour les loisirs et la communication. Les chambres sont décorées dans un style élégant avec des surfaces en porcelaine sophistiquées et de grandes armoires intégrées. Les cuisines sont équipées d'appareils de cuisine modernes.

Les résidents peuvent profiter des équipements créés pour un style de vie actif et dynamique : une piscine avec un coin salon, une salle de sport moderne, un club de fitness, ainsi que des courts de tennis et de paddle, permettant de rester en forme. Les amateurs de sport apprécieront le terrain de football, un terrain de basketball, le jogging et les pistes cyclables. Et il y a aussi des terrains de jeux pour enfants. Les propriétaires des animaux de compagnie peuvent passer du temps dans le parc spécialement équipé. De plus, le complexe dispose d'un espace barbecue, où vous pouvez passer un agréable moment dans le sein d'une famille et d'amis. Chaque jour est plein de confort, d'opportunités et de plaisir esthétique.

Équipements:

piscine

Salle de sport

terrain de basketball

jogging et pistes cyclables

aire de jeux pour enfants

terrain de football

courts de tennis et de paddle

parc pour animaux de compagnie

club de fitness

Espace barbecue

Achèvement — 4ème trimestre de 2027.

Plan de paiement 45/55.

Caractéristiques des appartements

Appareils de cuisine ultramodernes et intérieurs élégants

Emplacement et infrastructure à proximité

L'emplacement à Town Square fait de ce complexe le choix idéal. Les zones offrent de nombreuses commodités, qui rendent la vie confortable et diversifiée. Le skate park est l'endroit idéal pour les jeunes et tout le monde, qui veulent rester en forme. Les amateurs d'activités peuvent skater, scooter et patin à roulettes ici. Supermarchés, cafés et restaurants sont à distance de marche, permettant d'aller faire du shopping et profiter de la nourriture délicieuse facilement et rapidement. Il y a un parc d'animaux de compagnie dans la région. C'est un espace sûr et bien entretenu, où vos animaux peuvent courir, jouer et communiquer avec d'autres chiens. Des événements et des partis réguliers favorisent le renforcement des relations entre les résidents et créent le sentiment communautaire.