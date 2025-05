Complexe résidentiel Luxury apartments in a skyscraper Skyscape Altius, Nad Al Sheba 1 area, Dubai, UAE

Ciel Altius est un complexe résidentiel situé à Nad Al Sheba 1, qui ouvre un monde de confort, de design exquis et de vues panoramiques imprenables. Le projet incarne les normes les plus élevées en matière de logement haut de gamme. Les appartements spacieux avec des intérieurs exquis sont décorés avec des matériaux de qualité. La cuisine est équipée d'appareils intégrés de Bosch ou de marques équivalentes, y compris un réfrigérateur, un four, plaque de cuisson à gaz avec ventilateur d'extraction et un lave-linge. Les comptoirs sont en pierre composite de haute qualité, donnant à la cuisine élégance et durabilité. Les salles de bains sont conçues avec l'attention au détail - sanitaires de Duravit ou de marques premium similaires, vanités meublées élégantes, élégants comptoirs en pierre artificielle et finitions de première classe créent une atmosphère de confort et de détente. Le système automatisé de contrôle à domicile vous permet de contrôler facilement l'éclairage et la température, et le système innovant FCU et District Cooling assure le confort à tout moment de l'année.

Le complexe dispose de piscines pour adultes et enfants. Pour les amateurs d'un style de vie actif, une salle de sport moderne est équipée de machines d'exercice avancées, et il y a aussi un studio de yoga. Un terrain de sport et une piste de course vous permettent de rester en forme dans l'air frais. Le club house sera un endroit idéal pour la communication et la détente. Pour un travail productif, un espace de coworking spacieux a été créé, où vous pouvez vous concentrer sur les tâches dans des conditions confortables. Pour les plus jeunes résidents du complexe, il y a une aire de jeux pour enfants et une salle de jeux confortable, où ils peuvent s'amuser et passer du temps en toute sécurité avec des amis.

Piscines pour adultes et enfants

Jardin Zen

Maison de club

Espace de coworking

Salle de musique

Salle d'art

Jacuzzi

Sauna et hammam

Gymnase

Terrain de sport

Voie

Atelier de yoga

Cinéma

Espace barbecue

Aire de jeux pour enfants

Salle de jeux pour enfants

Installations et équipement dans la maisonEmplacement et infrastructure à proximité

L'emplacement du complexe dans la prestigieuse région de Nad Al Sheba 1 permet d'accéder facilement à toutes les attractions emblématiques de la ville. À seulement quelques minutes en voiture se trouvent le centre-ville de Dubaï, Burj Khalifa, Dubai Mall, ainsi que les meilleurs restaurants, boutiques d'élite et centres de divertissement. Dans le même temps, la résidence reste isolée et entourée de paysages verts et de lagons calmes, créant un équilibre idéal entre vie urbaine dynamique et harmonie naturelle.