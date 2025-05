Complexe résidentiel New residential complex Floarea Grande with excellent amenities in Arjan-Dubailand, UAE

Bienvenue à Floareá Grandé, un projet résidentiel qui incarne les plus hauts standards de qualité, de design innovant et de confort inégalé. Situé dans la prestigieuse région d'Arjan, il offre une combinaison parfaite d'architecture moderne, d'intérieurs réfléchis et d'équipements de première classe, créant un espace où chaque moment est rempli d'harmonie et de sophistication.

Les résidences Floareá Grandé sont des appartements spacieux avec 1-3 chambres. Planchers en tuiles européennes haut de gamme, armoires intégrées dans une combinaison de verre et de bois, intérieurs design avec des accents luxueux - tout cela crée un sentiment d'élégance absolue. Les cuisines sont équipées d'appareils intégrés de grandes marques européennes, et des salles de bains élégantes avec des articles sanitaires de haute qualité et des matériaux de finition exclusifs se transforment en véritables espaces de repos et de détente. Le système maison intelligent avec commande vocale ALEXA vous permet de contrôler l'éclairage, la température, la sécurité et le multimédia. Des balcons spacieux offrent une vue sur les paysages pittoresques, et un jardin vertical avec cascades d'eau transforme l'espace intérieur en une oasis verte.

Pour les amateurs d'un style de vie actif, il y a un centre de fitness moderne, un studio de yoga, un sauna et un hammam, et une immense piscine sera un endroit idéal pour se détendre. Les familles avec enfants apprécieront les aires de jeux, et les gourmets apprécieront la cour confortable avec un espace barbecue.

Possibilités supplémentaires

Installations: 50/50

20% - lors de la réservation

10 % - juin 2025

10% - Octobre 2025

10% - Février 2026

50% - lors de l'exécution du projet

Grande piscine

Salle de jeux pour enfants

Gymnase

Salle à vapeur et sauna

Atelier de yoga

Clubhouse

Espace barbecue

Terrain de jeu

Installations et équipement dans la maisonEmplacement et infrastructure à proximité

Proximité de Dubai Miracle Garden et Butterfly Garden, des écoles prestigieuses, des hôpitaux de haut niveau, des centres commerciaux et des restaurants rend la vie ici pratique et épanouissante. Il offre un accès facile à toutes les attractions clés de Dubaï, tout en bénéficiant de la paix et de l'intimité d'un quartier résidentiel prestigieux.