Complexe résidentiel New residential complex Golf Edge with a golf course and swimming pools close to the international airport, Emaar South, Dubai, UAE

Plongez dans le monde du luxe et de l'harmonie avec la nature à Golf Edge, le projet résidentiel exclusif au cœur d'Emaar South.

Un minimalisme élégant, des nuances nues et des intérieurs spacieux créent une atmosphère chaleureuse et élégante. Des fenêtres de plancher à plafond ouvrent une vue imprenable sur le terrain de golf, donnant le sentiment d'espace infini et de liberté. Appartements raffinés avec 1-3 chambres et maisons de ville avec 3 chambres sont disponibles. Chaque résidence dispose de matériaux de finition de haute qualité, de solutions de design et d'appareils de cuisine intégrés - tout cela rend la vie non seulement confortable, mais aussi élégant.

Un parcours de golf de classe mondiale de 18 trous, un centre de fitness avec des équipements de pointe, des piscines à débordement, des zones de yoga, des terrains de jeux pour enfants, un clubhouse avec un espace salon, des espaces multifonctionnels pour les réunions et les événements vous attendent. Commencez votre journée par une course matinale le long de chemins pittoresques, et le soir, profitez d'un dîner dans les restaurants élégants avec vue panoramique ou faites barbecue avec vos amis à l'extérieur.

Les familles apprécieront la proximité des écoles et des terrains de jeux pour enfants, et ceux qui aiment l'intimité - l'atmosphère sereine des paysages verts.

Équipements:

piscines pour enfants et adultes

piste de jogging

terrain de sport et centre de fitness

espace yoga

aire de jeux pour enfants

territoire paysager avec pelouse

vue imprenable sur le terrain de golf

Espace barbecue

salle multifonctionnelle

clubhouse

terrain de golf

Achèvement - 1er trimestre de 2029.

Plan de paiement - 80/20

Caractéristiques des appartements

Cuisines non meublées et entièrement équipées

Aéroport international d'Al Maktoum - 5 minutes en voiture

Marina de Dubaï - 30 minutes en voiture

Centre-ville de Dubaï - 35 minutes

Centre-ville d'Abu Dhabi - 50 minutes en voiture

Emplacement et infrastructure à proximité