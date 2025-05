Complexe résidentiel Furnished penthouses at Bristol beachfront residence, Emaar Beachfront area, Dubai, UAE

Bristol by Emaar est un projet résidentiel exclusif sur Emaar Beachfront, l'une des zones côtières les plus prestigieuses de Dubaï. C'est la combinaison parfaite du design contemporain, des finitions haut de gamme et de l'atmosphère isolée d'une station balnéaire privée. Chaque résidence a été pensée au plus petit détail: des aménagements spacieux, des fenêtres de sol à plafond, des balcons luxueux et des terrasses créent un sentiment d'espace infini et d'harmonie avec la mer.

Les résidents de Bristol ont accès à une plage privée, des piscines à débordement donnant sur le golfe Arabique, un club de fitness ultramoderne et un centre de bien-être. L'infrastructure intérieure comprend un cinéma, une piste de bowling, des espaces lounge, un complexe spa et des restaurants gastronomiques, offrant des loisirs de classe mondiale à la maison. Et la vue depuis les fenêtres ouvre des panoramas à couper le souffle de Palm Jumeirah, Atlantis, Dubai Marina et Burj Al Arab, transformant chaque matin en un moment inoubliable.

Piscines à débordement

Plage privée

Cinéma et bowling

Club de fitness Premium

SPA et centre de bien-être

Restaurants gastronomiques

Installations et équipement dans la maisonEmplacement et infrastructure à proximité

Le projet bénéficie d'un emplacement unique qui offre l'équilibre parfait entre vie privée et commodité. Emaar Beachfront est une communauté insulaire fermée reliée aux principales artères de transport de la ville, permettant un accès facile à la marina de Dubaï, Palm Jumeirah, Burj Khalifa et l'aéroport international de Dubaï. Il offre un luxe absolu, l'harmonie et des vues inspirantes sur les eaux d'azur du Golfe.