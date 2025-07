Complexe résidentiel New residence Empire Lakeviews Liwan with swimming pools, a mini golf course and a co-working area in the vibrant area of Liwan, Dubai, UAE

Bienvenue à Empire Lake Views Liwan - un endroit où le confort, le style et la nature se mêlent harmonieusement et créent l'espace idéal pour la vie, le travail et la détente. Des studios confortables, des appartements avec 1-2 chambres, ainsi que des duplex spacieux avec 3 chambres sont disponibles. La plupart des appartements disposent d'une piscine privée, donnant à votre maison une atmosphère particulièrement confortable et isolée.

Pour ceux qui aiment le mode de vie actif, le complexe offre un large éventail de commodités. La piscine extérieure deviendra votre propre oasis, où vous pourrez vous détendre après une journée chargée ou vous rafraîchir pendant une chaude journée d'été. Pour les activités sportives, il ya des terrains de tennis et de basket-ball et le mini golf unique. Pour ceux qui préfèrent passer du temps à l'extérieur, le projet offre de nombreux espaces verts. L'attention particulière est centrée sur la forme physique et la santé : la salle de sport panoramique avec une vue magnifique sur la nature environnante donnera un coup de pouce à tout le monde, qui s'entraînera ici. L'espace de jeux lumineux pour enfants est plein de divertissements sûrs et fascinants. Et pour les amateurs d'animaux de compagnie, le projet a un parc d'animaux séparés. La zone de co-travail est l'espace idéal pour le travail, les réunions et la mise en œuvre de nouvelles idées dans l'atmosphère inspirée.

Équipements:

lobby moderne et élégant

salle d'attente

gymnase équipé

Salle de fitness

piscines spacieuses pour enfants et adultes

court de tennis

terrain de basketball

mini golf

amphithéâtre

terre de cricket

piste de jogging

aire de jeux pour enfants

aires de loisirs, barbecue et événements familiaux

parc pour animaux de compagnie

zone de coworking équipée

Sécurité 24 heures sur 24 et surveillance vidéo

Achèvement - 4e trimestre de 2027.

Plan de paiement 56/44

Caractéristiques des appartements

Semi-meublé, appareils de cuisine inclus

Emplacement et infrastructure à proximité

Le projet est situé dans la zone dynamique de Liwan, entre l'innovation Dubaï Silicon Oasis et la ville académique tranquille, ce qui en fait l'endroit idéal pour vivre. Les résidents du complexe ont facilement accès aux installations éducatives, y compris les principales écoles à seulement 7-10 minutes en voiture. Les cliniques médicales et les centres commerciaux, tels que Silicon Central et Dubai Mall, sont également à proximité, assurant confort et commodité. La zone est remarquable pour son accessibilité de transport parfaite, en raison des principales autoroutes, comme Al Khail et Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. L'infrastructure environnante complète la proximité des monuments populaires, dont Global Village, Al Barari et Motor City.