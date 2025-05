Complexe résidentiel New luxury One Casa Residence with private swimming pools and elevators close to DIFC and Downtown Dubai, Al Safa, Dubai, UAE

One Casa by AHS Properties n'est pas seulement un complexe résidentiel, mais l'incarnation du luxe dans la zone la plus prestigieuse d'Al Safa à Dubaï. Le projet comprend des résidences duplex exclusives avec piscines privées, terrasses panoramiques et vue imprenable sur le canal d'eau de Dubaï et le parc Safa vert. Ces résidences sont le choix idéal pour ceux qui apprécient l'isolement, la beauté et le confort en un seul. Tout l'espace a été conçu avec un accent sur la commodité et l'élégance, offrant un niveau de vie absolument unique. En raison de plans soigneusement pensés, chaque mètre carré de l'espace dans One Casa donne un sentiment maximum de liberté et de courtoisie.

Le projet offre de luxe Sky Villas, Sly Mansions et Sky Palaces - tous ont des ascenseurs privés et des terrasses, ce qui permet de profiter non seulement de vues, mais aussi de repos approprié à l'extérieur. Chaque résidence dispose de plafonds de 6 mètres, donnant la sensation d'espace et de lumière. Les murs de verre uniques dans chaque appartement créent l'impression, que vous vivez à l'extérieur. L'attention particulière est accordée aux technologies et à la sécurité: la maison intelligente, le concierge 24/7 et le système de chauffeur privé, les services Rolls-Royce, ainsi que les cinémas privés et les salons de cigares dans le complexe donnent au projet le statut d'espace résidentiel de luxe.

Life in One Casa n'est pas seulement sur le style, mais aussi sur la commodité et le luxe inégalés. Le complexe comprend le Wellness Center & Spa, des salons, des salles de fitness avec des équipements modernes et un accès direct à chaque résidence par ascenseur. Pour ceux qui aiment les activités, il ya des salles de gym et de yoga en plein air.

Équipements:

accès direct à chaque résidence par ascenseur

piscines privées et jacuzzis

Plafonds de 6 mètres pour un espace maximum

salon cinéma et cigare

Rolls-Royce avec un conducteur privé cervidés

Centre de bien-être et SPA

Achèvement - 2e trimestre de 2027.

Plan de paiement 60/40%

Caractéristiques des appartements

Entièrement équipé avec des appareils de cuisine

Emplacement et infrastructure à proximité

La propriété est située à quelques minutes de la prestigieuse DIFC et à quelques minutes en voiture de la légendaire Burj Al Arab et Mall of the Emirates.