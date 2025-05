Complexe résidentiel New TETR1S Residence with swimming pools, gardens and a lounge area, JVC, Dubai, UAE

Tetris Tower est situé dans le quartier prestigieux de Jumeirah Village Circle (JVC) et offre à ses futurs propriétaires et investisseurs la combinaison idéale d'une architecture élégante et d'un design soigneusement pensé. Le bâtiment haut de gamme, composé de 20 étages, comprend des studios et des appartements avec 1-2 chambres. Les appartements modernes sont construits avec des matériaux de haute qualité et équipés de systèmes à haut rendement énergétique. Des plans ouverts spacieux, des fenêtres au plafond et des intérieurs élégants créent une atmosphère chaleureuse et exquise. Cuisine moderne avec des solutions élégantes, salles de bains modernes et une disposition intelligente, permettant de profiter pleinement de l'espace, vous attendent.

Le projet offre une gamme impressionnante d'équipements, qui assurent confort et style de vie élégant. Tetris La tour comprend deux piscines: une piscine est sur le toit et dispose d'un magnifique coin salon avec une vue imprenable sur la ville, une autre piscine est plus privée et idéale pour la détente après une longue journée. Pour ceux qui aiment le mode de vie actif, il y a une salle de sport entièrement équipée. Il y a aussi une salle d'événements multifonctionnelle, un jardin paysager élégant pour des promenades et des loisirs en plein air.

Équipements:

piscines (y compris une piscine sur le toit)

Espace salon

jardins

Salle de sport

salle multifonctionnelle

aire de jeux pour enfants

Achèvement - 2ème trimestre de 2028.

Plan de paiement 60/40.

Caractéristiques des appartements

Appareils de cuisine inclus.

Emplacement et infrastructure à proximité

Jumeirah Village Circle (JVC) à Dubaï offre de nombreux avantages pour le projet résidentiel. Il est remarquable pour son emplacement pratique, assurant un accès rapide aux autoroutes principales. pour faciliter les déplacements. L'infrastructure de la région est bien développée. Il ya des magasins, des restaurants, des parcs et des écoles ici, ce qui rend attrayant pour les familles. JVC est connu pour sa faible densité de construction, créant une atmosphère confortable et confortable. En outre, la région se développe activement, ouvrant de nouvelles possibilités d'investissement et d'augmentation des prix de l'immobilier.