  2. République dominicaine
Appartements dans les nouveaux bâtiments

Puerto Plata
Sosua
Complexe résidentiel Big Hills Residence
Cabarete, République dominicaine
depuis
$140,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 5
Surface 76–179 m²
4 objets immobiliers 4
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
76.0 – 129.0
140,000 – 280,000
Apartment 2 chambres
112.0 – 179.0
200,000 – 380,000
Développeur
Big Hills DR SRL
