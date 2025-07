Complexe résidentiel Townhouses in a new residence LIV Maritime with swimming pools, a mini golf course and panoramic views, Dubai Maritime City, Dubai, UAE

LIV Maritime by Liv Developers est le projet unique qui incarne l'essence du luxe moderne et du confort exceptionnel. Le complexe est situé dans la zone prestigieuse de Dubaï Maritime City et offre la gamme impressionnante d'appartements spacieux, élégantes maisons de ville, et des duplex raffinés. Chaque logement est conçu de manière à assurer un maximum de commodité et de donner aux propriétaires une vue panoramique à couper le souffle sur le golfe Arabique, de magnifiques yachts de Port Rashid, et des lumières clignotantes du centre-ville de Dubaï.

L'architecture complexe est soigneusement pensée au dernier détail: façades sophistiquées, terrasse spacieuse, et des technologies innovantes, y compris le système "Smart Home", créent la combinaison harmonieuse de l'esthétique et de la fonctionnalité.

Le complexe résidentiel offre à ses résidents les commodités exceptionnelles: une magnifique piscine, des espaces de remise en forme modernes, un salon exquis et des espaces de divertissement. Chaque cuisine est équipée d'appareils de marque et de finition design, soulignant la plus haute qualité de vie.

Équipements:

Système "Smart Home"

piscine

Salle de fitness

Espaces de salon et de divertissement

Achèvement - 4ème trimestre de 2028.

Plan de paiement 10/35/55

Caractéristiques des appartements

Finition et mobilier avec des appareils de marque dans la cuisine

Yachts Rashid & Marina - 5 minutes

J1 Plage - 10 minutes

La Mer - 10 minutes

Restaurants - 10 minutes

Clubs de plage - 10 minutes

Dubai Healthcare City - 10 minutes

Dubai International Financial Centre (DIFC) - 15 minutes

Dubai - 18 minutes

Dubai Mall - 18 minutes

Business Bay - 18 minutes

Aéroport international de Dubaï - 20 minutes

Terrains de golf et parcs - 20 minutes

Palm Jumeirah - 30 minutes

Emplacement et infrastructure à proximité