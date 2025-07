Complexe résidentiel Waterfront living! DAMAC Chelsea

Chelsea de DAMAC – Inspiré par Londres, Rooted à Dubaï.

Une Boutique Collection d'appartements élégants avec un Flair britannique.

1, 2 et 3 chambres à coucher - Achèvement: Q4 2029

Aperçu du projet :

Chelsea by DAMAC apporte l'élégance intemporelle du quartier de Chelsea de Londres au cœur de Dubaï, offrant une expérience résidentielle de boutique remplie de charme, de style et de confort contemporain. Conçu pour les jeunes professionnels, investisseurs et amateurs d'architecture moderne, Chelsea offre une vie cosmopolite dans un cadre urbain dynamique et bien connecté.

Positionné dans l'un des sites les plus à la demande de Dubai (JVC / Business Bay / Al Hebiah, selon la confirmation), le projet dispose d'intérieurs sophistiqués, d'équipements axés sur le style de vie, et d'aménagements réfléchis, le tout avec la finesse de la signature DAMAC.

Prix à partir de:

1 Chambre ~ 85 m2 à partir de 535.000€

2 Chambre ~ 146 m2 à partir de 1.030.000€

3 Chambre ~ 190 m2 à partir de 1.400.000€

📅 Achèvement : Q4 2029

📆 Plan de paiement : 20/50/30

📈 ROI estimé : 7 % à 9 % dans les zones de location privilégiée

Caractéristiques de l'appartement:

Intérieurs modernes avec finitions de style européen.

Cuisines ouvertes avec appareils intégrés.

Glace au plafond et balcons spacieux.

Salles de bains élégantes avec des accents en marbre.

Systèmes intelligents à domicile (choisir des unités).

Options entièrement meublées disponibles.

Commodités à Chelsea par DAMAC :

Piscine de toit avec vue sur la ville.

Salle de gym et zone de bien-être avec une terrasse de yoga.

Salle de jeux, espaces de coworking, et salon.

Lobby de style café et jardin de la cour.

Espace de jeux pour enfants.

Service de sécurité et conciergerie 24/7.

Premier emplacement – Ville maritime Dubaï.

5-10 min pour Dubai Marina, Mall des Emirats ou du Centre-Ville (selon la région)

Accès direct à Sheikh Zayed Road / Al Khail Road

Entouré d'écoles, de magasins, de supermarchés et de parcs

Vie urbaine axée sur la communauté

Parfait pour :