Complexe résidentiel New residence Treppan Tower with swimming pools and a lounge area, JVT, Dubai, UAE

Treppan Living in JVT est un projet résidentiel, qui a défixé toutes les notions établies sur la vie de luxe à Dubaï. Appartements entièrement meublés avec 1-2 chambres et penthouses exclusifs avec 3 chambres sont disponibles ici. Tous les appartements sont entièrement meublés, ce qui signifie que vous ne devez pas vous soucier de l'achat de meubles et d'équipement. Des intérieurs modernes et des éléments de décoration exclusifs, des aménagements soigneusement conçus et des espaces spacieux avec des fenêtres au plafond donnent le sentiment de liberté. Outre les finitions intérieures uniques, le projet se concentre sur la convivialité environnementale et la prospérité de ses habitants. La pureté de l'air, comparable à l'air de montagne, est créée grâce à des systèmes de filtration de haute qualité, assurant l'expérience ultime de la vie confortable. Le complexe dispose également d'un système « Smart Home », qui permet de contrôler toutes les fonctions des appartements via l'application mobile, assurant confort et sécurité.

Le projet comprend toutes les commodités nécessaires. Piscines pour enfants et adultes, théâtre extérieur pour les soirées sous les étoiles, espace barbecue et aire de jeux pour enfants - tous ces éléments font de la vie dans le complexe le plus pratique et agréable pour toute la famille. Pour ceux qui aiment le style de vie actif, il y a une salle de sport et un espace de yoga extérieur spacieux.

Équipements:

Achèvement - 3ème trimestre de 2027.

Plan de paiement (50/50).

Caractéristiques des appartements

Emplacement et infrastructure à proximité

Jumeirah Village Triangle (JVT) est l'une des zones les plus recherchées et les plus avantageuses de Dubaï, qui combine tranquillité de la vie de campagne et proximité aux équipements urbains modernes idéalement. Ici, dans le centre-ville, il y a des complexes résidentiels, y compris des villas et des appartements, assurant une vie confortable et sécuritaire pour les familles et les professionnels. La zone est le choix parfait pour les familles. Il y a tout ce qu'il faut pour vivre confortablement ici : parcs, terrains de jeux pour enfants et salons. En outre, la région offre une infrastructure bien développée avec des magasins, des cafés, des restaurants, des centres de fitness et des installations médicales, rendant la vie quotidienne extrêmement pratique. Il y a aussi des complexes sportifs, des aires de barbecue, des parcs aquatiques et des piscines à débordement en JVT, assurant des activités extérieures variables et un confort pour les résidents. En raison de l'augmentation de la demande de biens immobiliers dans ce domaine, le prix du logement augmente également, ce qui le rend attrayant pour l'investissement.