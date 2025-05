Complexe résidentiel New complex of furnished apartments Oasiz 2 close to the main highways and the international airport, Silicon Oasis, Dubai, UAE

Bienvenue à OASIZ - le monde du luxe accessible, où chacun trouvera l'endroit idéal pour la vie et l'investissement. Le complexe résidentiel de 38 étages offre une large gamme d'appartements, y compris des studios, des appartements de 1 à 3 chambres au design moderne et une qualité de finition exceptionnelle. Le projet allie élégance et innovation, et offre l'hébergement unique qui répondra à chaque demande. Les intérieurs sont décorés dans le style moderne avec des plans ouverts, créant le sentiment d'espace et de liberté. De magnifiques fenêtres au plafond remplissent chaque pièce de lumière naturelle, de chaleur et de confort. Les appartements meublés vous soulageront des problèmes avec la finition et l'ameublement, et permettent de profiter du confort et du design élégant à la fois.

Dans le complexe résidentiel, non seulement une maison vous attend, mais la véritable oasis de confort et de convivialité. Imaginez des jours calmes et chauds près de la piscine, où vous pourrez vous baigner au soleil et vous rafraîchir dans l'eau fraîche. Et pour ceux qui préfèrent les activités de plein air, le complexe offre une salle de sport à grande échelle où vous pouvez rester en forme.

Vous êtes entourés de jardins verts paysagers où vous pouvez marcher à tout moment de l'année. L'aire de jeux des enfants deviendra l'endroit préféré de vos enfants, où ils pourront s'amuser avec leurs amis. Et des espaces sociaux spacieux créent une atmosphère chaleureuse et conviviale. Tous ceux-ci font Oasiz non seulement un complexe résidentiel, mais la vraie communauté.

La sécurité et le service de conciergerie assureront la sécurité et la tranquillité.

Équipements

piscine

Salle de sport

terrain de basketball

Sécurité 24 heures sur 24

parcs

aire de jeux et salles de jeux pour enfants

appartements meublés

Achèvement - 4e trimestre de 2027.

Plan de paiement

65% - mensuel (1 %) jusqu'à la fin

35 % - mensuel (1 %) après achèvement

Caractéristiques des appartements

Apartements meublés

Emplacement et infrastructure à proximité

L'emplacement parfait de OASIZ à l'intersection des principales autoroutes - Mohammed Bin Zayed et Al Ain Road - assure l'excellente accessibilité du transport pour les quatre émirats : Dubaï, Sharjah, Abu Dhabi, Al Ain. Le projet est également situé près des principales entreprises technologiques, des établissements d'enseignement établis et de la communauté active, ce qui en fait un endroit attrayant pour la vie. Vous serez entouré de tout ce qui est nécessaire pour une vie confortable : supermarchés, cafés, hôtels, parcs.

Près du projet il y a: