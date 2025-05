Complexe résidentiel Maimoon Gardens

TOUJOURS A

Chez Fakhruddin Properties, nous nous engageons pour votre bien-être et nous visons à créer des espaces de vie plus sains. Nous comprenons que le développement durable et respectueux de l'environnement est crucial maintenant, car nous passons plus de temps chez nous. Nous travaillons donc vers notre objectif de construire des maisons de meilleure qualité pour l'avenir. Nous savons que nos efforts constants pour développer et intégrer des technologies vertes durables auront un impact considérable sur la vie et le bien-être de nos clients et de l'environnement en général. Nous travaillons avec passion pour offrir des maisons magnifiquement conçues, durables et abordables à temps pour répondre à vos attentes. Nous apprécions et apprécions votre confiance et croyons que votre bonheur est notre véritable mesure de succès.

Fakhruddin Properties a été formé en 2003. Depuis sa création, Fakhruddin Holdings a marqué sa présence avec des développements dans plusieurs projets remarquables englobant de nombreuses communautés à venir de Dubaï de la ville internationale et Dubai Silicon Oasis à des sites chics et premium comme Business Bay et Jumeirah Village Circle. Situé à Lake Central Tower, au cœur de Business Bay Dubai, les propriétés Fakhruddin se sont également propagées sur les marchés internationaux de l'Afrique et du Royaume-Uni.