Complexe résidentiel Apartments in the new residence One Beverly with pools, a mini-golf course in the area with developed infrastructure Arjan-Dubailand, Dubai

Le complexe résidentiel One Beverly, inspiré de Paris, propose des studios et des appartements avec 1-2 chambres. Chaque résidence dans One Beverly est le véritable chef-d'œuvre de l'art, où les équipements de luxe, les détails raffinés et les technologies avancées sont bien équilibrés. Des vues panoramiques vous attendent ici.

Le complexe résidentiel dispose de différentes commodités, qui rendront votre vie confortable et diversifiée. Les espaces verts, qui entourent le complexe, créent l'atmosphère de tranquillité et de sérénité. La piste de jogging se trouve le long des ruelles pittoresques et donne l'occasion de faire du sport en plein air. Il y a aussi différentes attractions aquatiques. Pour les enfants, il ya une zone d'eau, où ils peuvent jouer et s'amuser, et à proximité vous trouverez un salon familial confortable. La piscine pour enfants permet de nager avec les adultes. Dans notre résidence, il y a une zone extérieure. De plus, il y a une salle de gym et une zone de yoga. Pour ceux qui préfèrent le sport extrême, il y a un centre d'escalade. Pour les amateurs de sport, il y a un terrain de basket-ball extérieur. Le soir, vous pourrez regarder un film au cinéma extérieur, vous détendre dans le jacuzzi ou faire un pique-nique dans la zone de barbecue spécialement équipée.

Équipements

piscines pour enfants et adultes

terrain de basketball et gymnase

piste de jogging

mini golf

espace yoga

centre d'escalade

sauna et jacuzzi

jardin

cinéma extérieur

Système "Smart Home"

aire de jeux pour enfants

salle de sport intérieure

Espace barbecue

Achèvement - 4e trimestre de 2026.

Installations et équipement dans la maison

Les cuisines sont équipées d'appareils allemands. Les technologies modernes rendent votre vie plus confortable grâce au système "Smart Home", qui permet de contrôler différentes fonctions par smartphone. Des portes blindées sont installées pour la sécurité. Les fenêtres, murs, planchers antibruit suppriment tout bruit, créant ainsi une atmosphère calme.

Avantages

Cuisine entièrement équipée

Emplacement et infrastructure à proximité

Le projet est situé à Arjan-Dubailand et offre l'occasion unique de vivre confortablement et d'investir dans le coin dynamique de Dubaï. Ce lieu pittoresque est célèbre pour son harmonie de la nature et de la modernité, combinant les avantages de la mégapole et la tranquillité de la vie de pays. L'un des principaux avantages de la région est son emplacement stratégique, offrant un accès facile aux principales autoroutes de la ville, y compris Sheikh Mohammed bin Zayed et Al Ain Road. Le sont également connus pour son infrastructure bien développée, y compris différents magasins, restaurants, écoles et installations médicales, qui en font le lieu idéal pour la vie familiale.