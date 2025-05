Complexe résidentiel New complex of apartments with private swimming pool Samana Avenue, Dubailand, Dubai, UAE

Samana Avenue est un magnifique complexe résidentiel de 18 étages, où chaque appartement incarne l'harmonie du design moderne et de la technologie de pointe. Ici vous trouverez des studios confortables et des appartements modernes avec 1-2 chambres, d'une superficie de 40 m2. Les rêves culinaires se réalisent dans des cuisines semi-meublées équipées d'appareils ménagers allemands de haute qualité. En dehors de votre appartement, vous trouverez une variété d'espaces pour la détente et le passe-temps actif: une piscine rafraîchissante, un salon sur le toit avec une vue imprenable, une piste pour le jogging matinal dans l'air frais et une salle de sport entièrement équipée où vous pouvez maintenir une excellente forme physique. Il y a aussi des lagons, une aire de jeux, un terrain de basket, un jacuzzi, un hammam et un sauna - tout pour un repos complet.

système de maison intelligent;

Cuisines semi-meublées avec appareils allemands;

Gymnase;

piste de jogging;

Cour de basketball;

Aire de loisirs sur le toit;

Piscine;

Jacuzzi, sauna et hammam;

Près des écoles.

Installations et équipement dans la maisonAvantages

Installations & #160;:

Pour les clients locaux

15% - mise de fonds

1% - mensuel pendant la construction (pour 42 mois)

10% - 12 mois après la signature du contrat (paiement provisoire)

5% - 18 mois après la signature du contrat (paiement provisoire)

0,5% - mois après la remise (pour 60 mois)

Pour les clients internationaux

20% - mise de fonds

1% - mensuel pendant la construction (pour 42 mois)

10% - 12 mois après la signature du contrat (paiement provisoire)

5% - 18 mois après la signature du contrat (paiement provisoire)

0,5% - mois après la remise (pour 50 mois)

Emplacement et infrastructure à proximité

À seulement 20 minutes à pied, des établissements d'enseignement comme l'école Aquila et l'école GEMS FirstPoint, qui se sont révélés excellents, ainsi que d'importants services médicaux et de magasins. Pour ceux qui recherchent un divertissement actif, le magnifique parc à thème IMG World of Adventure offrira des moments inoubliables en famille et entre amis. Si vous rêvez de vacances relaxantes, visitez le Jardin Miracle de Dubaï et faites connaissance avec les fleurs de toutes sortes, dont il ya un grand nombre. Le projet est bien situé :