Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Cornomorska miska gromada
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Cornomorska miska gromada, Ukraine

Tchornomorsk
7
Appartement Supprimer
Tout effacer
10 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Tchornomorsk, Ukraine
Appartement 3 chambres
Tchornomorsk, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 97 m²
Sol 1/20
$85,000
Laisser une demande
Chambre 1 chambre dans Burlacha Balka, Ukraine
Chambre 1 chambre
Burlacha Balka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 11 m²
Sol 2/3
$7,000
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Tchornomorsk, Ukraine
Appartement 2 chambres
Tchornomorsk, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 64 m²
Sol 4/4
$65,000
Laisser une demande
AuraAura
Appartement 1 chambre dans Tchornomorsk, Ukraine
Appartement 1 chambre
Tchornomorsk, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 75 m²
Sol 7/16
$79,000
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Tchornomorsk, Ukraine
Appartement 1 chambre
Tchornomorsk, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 56 m²
Sol 7/20
$45,000
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Tchornomorsk, Ukraine
Appartement 2 chambres
Tchornomorsk, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 85 m²
Sol 8/9
$60,000
Laisser une demande
Melrose VillasMelrose Villas
Appartement 3 chambres dans Burlacha Balka, Ukraine
Appartement 3 chambres
Burlacha Balka, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 85 m²
Sol 3/3
$84,000
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Tchornomorsk, Ukraine
Appartement 3 chambres
Tchornomorsk, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 110 m²
Sol 7/8
$65,000
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Tchornomorsk, Ukraine
Appartement 3 chambres
Tchornomorsk, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 112 m²
Sol 7/17
$86,000
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Oleksandrivka, Ukraine
Appartement 1 chambre
Oleksandrivka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 31 m²
Sol 1/4
26666 Je vendrai un appartement d'une pièce près du village de Kotovsky. Superficie totale d…
$19,999
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Cornomorska miska gromada, Ukraine

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller