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Bord du lac Appartements à vendre en Ukraine

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Kyiv
22
Odessa
2911
Oblast d'Odessa
3753
Lymanka
63
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1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Tchernivtsi, Ukraine
Appartement 2 chambres
Tchernivtsi, Ukraine
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 101 m²
Sol 4/10
Votre attention est un simple appartement de 3 chambres dans la classe affaires.Principaux a…
$131,406
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Types de propriétés en Ukraine

penthouses
1 BHK
2 BHK
3 BHK
4 BHK

Caractéristiques des propriétés en Ukraine

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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