  2. Ukraine
  3. Kyiv
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Kyiv, Ukraine

23 propriétés total trouvé
Appartement dans Kyiv, Ukraine
Appartement
Kyiv, Ukraine
Surface 52 m²
Sol 13
Trinity complex. https://www.kyiv.estate/
$190,000
Appartement 2 chambres dans Kyiv, Ukraine
Appartement 2 chambres
Kyiv, Ukraine
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 64 m²
Sol 5/5
Vente d'un appartement de deux chambres dans le LCD "Kristolevi Jerela"📍 Adresse: Métrologiq…
$91,000
Agence
ISIA
Langues
English, Русский, Deutsch, Українська
Appartement dans Kyiv, Ukraine
Appartement
Kyiv, Ukraine
Surface 82 m²
Greenville Park https://www.kyiv.estate/properties/for-sale/
$205,000
Appartement 4 chambres dans Kyiv, Ukraine
Appartement 4 chambres
Kyiv, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 170 m²
https://www.kyiv.estate/ chic view 4-room apartments in Kiev on Lesi Ukrainky Boulevard 7B …
$990,000
Appartement 3 chambres dans Kyiv, Ukraine
Appartement 3 chambres
Kyiv, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 70 m²
Sol 5/9
Obtenez à la vente d'un appartement tricemnate pour les réparations en capital à l'adresse: …
$85,000
Appartement 3 chambres dans Kyiv, Ukraine
Appartement 3 chambres
Kyiv, Ukraine
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Surface 100 m²
Sol 5/21
About the apartment Apartment with designer renovation in one of the best complexes in Kiev…
$550,000
Appartement 3 chambres dans Kyiv, Ukraine
Appartement 3 chambres
Kyiv, Ukraine
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 165 m²
Sol 6/7
Description Three-room apartment for sale in the HISTORICAL center on the street. Bogdan Kh…
$550,000
Appartement 2 chambres dans Kyiv, Ukraine
Appartement 2 chambres
Kyiv, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 55 m²
Les professionnels de leur travail travaillent sur la construction de notre complexe résiden…
$195,255
Appartement 2 chambres dans Kyiv, Ukraine
Appartement 2 chambres
Kyiv, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 50 m²
Feofaniya https://www.kyiv.estate/properties/for-sale/
$85,986
Appartement 3 chambres dans Kyiv, Ukraine
Appartement 3 chambres
Kyiv, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 92 m²
Varshavskiy 2 https://www.kyiv.estate/properties/for-sale/
$94,984
Appartement 2 chambres dans Kyiv, Ukraine
Appartement 2 chambres
Kyiv, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 84 m²
Sol 17/21
We are selling an apartment with a new renovation in a modern style. Residential complex "F…
$305,000
Appartement 2 chambres dans Kyiv, Ukraine
Appartement 2 chambres
Kyiv, Ukraine
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
The house has been put into operation. Can be repaired View apartment in a modern residen…
$150,000
Appartement 2 chambres dans Kyiv, Ukraine
Appartement 2 chambres
Kyiv, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 45 m²
Sol 1/5
Derevlanskaya (Yakira), 16 / 18K2. Vente d'appartements de 2 chambres dans un endroit calme …
$45,500
Appartement dans Kyiv, Ukraine
Appartement
Kyiv, Ukraine
Surface 43 m²
a 1-room apartment is born in the most branded residential complex "Respublika" on the 2nd f…
$105,000
Appartement dans Kyiv, Ukraine
Appartement
Kyiv, Ukraine
Nombre de salles de bains 3
Surface 108 m²
Sol 4/4
Vente appartement 3k dans le centre historique de Kiev. Bâtiment prérévolutionnaire, reconst…
$300,000
Appartement dans Kyiv, Ukraine
Appartement
Kyiv, Ukraine
Surface 149 m²
Sol 9/13
4rooms apartment residential complex Solnechnaya Brama st. Lomonosov, 71-B. The business cl…
$254,000
Appartement 2 chambres dans Kyiv, Ukraine
Appartement 2 chambres
Kyiv, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 72 m²
Sol 4/5
On sale Euro 2 -room apartment for both accommodation and rental business. New House, Kiev, …
$120,000
Appartement 2 chambres dans Kyiv, Ukraine
Appartement 2 chambres
Kyiv, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 58 m²
Lobanovskogo https://www.kyiv.estate/properties/for-sale/
$125,979
Appartement 3 chambres dans Kyiv, Ukraine
Appartement 3 chambres
Kyiv, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 78 m²
Varshavskiy residential complex https://www.kyiv.estate/
$155,974
Appartement 3 chambres dans Kyiv, Ukraine
Appartement 3 chambres
Kyiv, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 99 m²
Sol 6/7
Sale 3 -com of an apartment in Kotsyubinsky with repair! - Akayemgorodok, Berkovetskaya stre…
$89,000
Appartement 1 chambre dans Kyiv, Ukraine
Appartement 1 chambre
Kyiv, Ukraine
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Sol 10/24
New apartment for sale! Selling an apartment in the residential complex Aria, Pechersky dis…
$122,000
Appartement 1 chambre dans Kyiv, Ukraine
Appartement 1 chambre
Kyiv, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 22 m²
Sol 1/5
Sale of premises in the historical center of Kiev! - It is possible to transfer to a housing…
$35,000
Appartement 2 chambres dans Kyiv, Ukraine
Appartement 2 chambres
Kyiv, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 56 m²
Sol 28/33
Species! Sale "evrovdvushka" in residential complex slavutich renovated and furnished! Addr…
$155,974
