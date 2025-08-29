Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Oblast d'Odessa, Ukraine

Odessa
6722
Lymanka
268
Tchornomorsk
4
7 214 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 3 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 70 m²
Sol 1/2
29720. Vente d'un appartement de 3 pièces sur Moldavanka. Superficie totale 70 m² Hauts pla…
$36,000
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 28 m²
Sol 4/17
31014. Vendre un appartement dans le complexe résidentiel de Tairovsky Gardens. La superfici…
$35,000
Appartement 5 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 5 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 145 m²
Sol 2/3
16530 Un grand appartement spacieux est à vendre dans un immeuble de projet « belge » sur la…
$125,000
AdriastarAdriastar
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 27 m²
Sol 22/25
23927 Vente d'un appartement 1 pièce dans le complexe résidentiel Rhodes. Situé à l'étage in…
$36,000
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 71 m²
Sol 9/9
Appartement avec rénovation et belle vue sur le coucher du soleil, tous les meubles et les a…
Prix ​​sur demande
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 565 m²
Sol 2/3
spacieux appartement solaire avec rénovation moderne dans une maison neuve au cœur de la vil…
Prix ​​sur demande
Appartement 1 chambre dans Fontanka, Ukraine
Appartement 1 chambre
Fontanka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 23 m²
Sol 7/10
20273 Appartement d'une pièce à vendre dans le complexe résidentiel Riviera Gardens. Superfi…
$17,500
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 46 m²
Sol 5/5
Appartement avec bonne réparation décent 46 m2. Halle, garde-robe, banquet, cintre, Sanuzel …
Prix ​​sur demande
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 31 m²
Sol 7/9
19011 Appartement d'une pièce à vendre, rénové pour la finition finale, dans le complexe rés…
$40,000
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 56 m²
Sol 8/24
22275. Vente d'un T1 dans un immeuble neuf proche de la mer du 16ème siècle. Fontane. Situé …
$46,500
Appartement 3 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 3 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 153 m²
Sol 4/9
№ 2347. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I will sell 3 - a room chic apartment in a c…
$350,000
Appartement 4 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 4 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 78 m²
Sol 2/2
28000. Vends un appartement de 4 pièces au Centre. Superficie totale 77,8 m² Hauts plafonds…
$54,000
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 90 m²
Sol 8/14
13476 Selling 2 - x room apartment in a new residential complex. The condition from the buil…
$162,000
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 64 m²
Sol 2/6
A vendre lumineux, confortable avec des meubles et des électroménagers appartement. À distan…
Prix ​​sur demande
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 45 m²
Sol 6/9
un appartement de deux chambres dans la maison en construction "Seaside Gardens". Situé au 4…
Prix ​​sur demande
Appartement 1 chambre dans Lymanka, Ukraine
Appartement 1 chambre
Lymanka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 41 m²
Sol 5/7
21748. Appartement d'une pièce à vendre dans le complexe résidentiel Kaléidoscope. Nouvelle …
$50,000
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 42 m²
Sol 24/24
$67,984
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 33 m²
Sol 1/1
20232 Vente d'un appartement de deux pièces dans la rue. Kolontaïevskaïa. Des réparations on…
$29,000
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 61 m²
Sol 1/11
18284 Je propose à la vente un appartement de 2 pièces dans un immeuble neuf loué dans le co…
$42,000
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 50 m²
Sol 2/2
Eurorepair, mobilier, équipement, MPO. Vendu dans le cadre du déménagement. Cuisine et salon…
Prix ​​sur demande
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 44 m²
Sol 12/12
24652 Vente d'un appartement 1 pièce dans le complexe résidentiel Novye Cheryomushki. Superf…
$25,500
Appartement 6 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 6 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 6
Surface 1 996 m²
Sol 2/18
Appartement comme trois indépendants dans le centre!!!! Grand appartement composé de trois b…
Prix ​​sur demande
Appartement 4 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 4 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 110 m²
Sol 4/23
Magnifique maison robuste, rez-de-chaussée élevé, belle façade devant avec escalier en marbr…
Prix ​​sur demande
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 67 m²
Sol -1/4
Appartement de luxe de deux chambres, dans le nouveau LCD Orange. Des réparations coûteuses …
Prix ​​sur demande
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 44 m²
Sol 14/19
23060. Vente d'un appartement de 2 pièces dans le nouveau complexe résidentiel 58 Zhemchuzhi…
$62,500
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 33 m²
Sol 24/25
Appartement de 1 pièce avec balcon, dans une maison de 5 étages sur la route de Fontana, éta…
Prix ​​sur demande
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 48 m²
Sol 8/13
$49,996
Appartement 2 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 2 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 36 m²
Sol 1/1
11084 On sale apartment on the Lent Village. Two rooms. Living condition that will allow the…
$18,000
Appartement 4 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 4 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 124 m²
Sol 3/3
12151. Offered for sale apartment in the Center. Strong house with thick walls. High ceiling…
$120,000
Chambre 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Chambre 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 21 m²
Sol 2/2
$23,000
