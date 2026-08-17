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Immobilier commercial en Sile, Turquie

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1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 370 m² dans Sile, Turquie
Propriété commerciale 370 m²
Sile, Turquie
Nombre de pièces 13
Chambres 13
Surface 370 m²
Nombre d'étages 3
Hôtel meublé à vendre avec un potentiel de gain élevé à Ağva İstanbul L'hôtel est situé à Şi…
$702,921
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