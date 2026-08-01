Appartement dans un nouvel immeuble Sega Yalı 360

Sega Yalı 360 offre un cadre de vie haut de gamme en bord de mer, avec une architecture inspirée du style méditerranéen qui allie élégance et confort. Ses vues panoramiques sur la mer de Marmara offrent un environnement résidentiel exceptionnel.

Sega Yalı 360 propose des équipements modernes, des espaces paysagers soigneusement aménagés et une communauté résidentielle dynamique. Grâce à son emplacement stratégique, le projet permet un accès rapide aux écoles, aux hôpitaux et aux principaux centres urbains.

Les 10 avantages de Sega Yalı 360 :