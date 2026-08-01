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Appartement dans un nouvel immeuble Sega Yalı 360

Kucukcekmece, Turquie
depuis
$203,703
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6
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ID: 39644
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Kucukcekmece

À propos du complexe

Sega Yalı 360 offre un cadre de vie haut de gamme en bord de mer, avec une architecture inspirée du style méditerranéen qui allie élégance et confort. Ses vues panoramiques sur la mer de Marmara offrent un environnement résidentiel exceptionnel.

Sega Yalı 360 propose des équipements modernes, des espaces paysagers soigneusement aménagés et une communauté résidentielle dynamique. Grâce à son emplacement stratégique, le projet permet un accès rapide aux écoles, aux hôpitaux et aux principaux centres urbains.

Les 10 avantages de Sega Yalı 360 :

  • Emplacement privilégié en bord de mer avec une vue panoramique imprenable sur la mer.

  • Architecture inspirée des historiques demeures yalı d'Istanbul.

  • Appartements spacieux avec cuisines ouvertes.

  • Finitions intérieures luxueuses dans toutes les résidences.

  • Construction résistante aux séismes avec une isolation thermique et acoustique de haute qualité.

  • Nombreux équipements de loisirs, dont des piscines, une salle de sport et des espaces de détente.

  • Systèmes Smart Home intégrant les technologies les plus modernes.

  • À proximité des écoles, des hôpitaux, des centres commerciaux et des transports en commun.

  • Options de paiement flexibles adaptées aux acquéreurs.

  • Fort potentiel d'investissement dans un secteur en plein développement.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Kucukcekmece, Turquie
Éducation
Épiceries
Alimentation et boissons

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