Appartement dans un nouvel immeuble Sega Yalı 360

Sega Yalı 360 offre un cadre de vie haut de gamme en bord de mer, avec une architecture inspirée du style méditerranéen qui allie élégance et confort. Ses vues panoramiques sur la mer de Marmara offrent un environnement résidentiel exceptionnel.
Sega Yalı 360 propose des équipements modernes, des espaces paysagers soigneusement aménagés et une communauté résidentielle dynamique. Grâce à son emplacement stratégique, le projet permet un accès rapide aux écoles, aux hôpitaux et aux principaux centres urbains.
Les 10 avantages de Sega Yalı 360 :
Emplacement privilégié en bord de mer avec une vue panoramique imprenable sur la mer.
Architecture inspirée des historiques demeures yalı d'Istanbul.
Appartements spacieux avec cuisines ouvertes.
Finitions intérieures luxueuses dans toutes les résidences.
Construction résistante aux séismes avec une isolation thermique et acoustique de haute qualité.
Nombreux équipements de loisirs, dont des piscines, une salle de sport et des espaces de détente.
Systèmes Smart Home intégrant les technologies les plus modernes.
À proximité des écoles, des hôpitaux, des centres commerciaux et des transports en commun.
Options de paiement flexibles adaptées aux acquéreurs.
Fort potentiel d'investissement dans un secteur en plein développement.