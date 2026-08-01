Appartement dans un nouvel immeuble Sega Metro Park

Sega Metro Park est un projet résidentiel et d'investissement de prestige situé dans le quartier de Küçükçekmece, à Istanbul. Le projet s'étend sur une superficie de 6 500 m² et se compose de six immeubles de 9 étages, comprenant 291 appartements de types 2+1 et 3+1, ainsi que 44 locaux commerciaux.

Sega Metro Park propose des prestations haut de gamme, notamment un hammam turc, des bains de vapeur, un sauna, une salle de sport, un parking souterrain et un service de sécurité 24h/24 et 7j/7. Grâce à son emplacement stratégique à proximité du métro, du Métrobus, des centres commerciaux et des universités, le projet garantit un excellent confort de vie et une accessibilité optimale.

Les 10 principaux avantages de Sega Metro Park :