Appartement dans un nouvel immeuble Sega Metro Park

Sega Metro Park est un projet résidentiel et d'investissement de prestige situé dans le quartier de Küçükçekmece, à Istanbul. Le projet s'étend sur une superficie de 6 500 m² et se compose de six immeubles de 9 étages, comprenant 291 appartements de types 2+1 et 3+1, ainsi que 44 locaux commerciaux.
Sega Metro Park propose des prestations haut de gamme, notamment un hammam turc, des bains de vapeur, un sauna, une salle de sport, un parking souterrain et un service de sécurité 24h/24 et 7j/7. Grâce à son emplacement stratégique à proximité du métro, du Métrobus, des centres commerciaux et des universités, le projet garantit un excellent confort de vie et une accessibilité optimale.
Les 10 principaux avantages de Sega Metro Park :
Emplacement privilégié dans le quartier de Küçükçekmece, à Istanbul.
À seulement 3 minutes du Métrobus et 7 minutes du métro.
291 appartements modernes avec des plans adaptés aux besoins des familles.
44 locaux commerciaux répondant aux besoins quotidiens des résidents.
Prestations de luxe comprenant un hammam turc, un sauna et une salle de sport.
Parking souterrain sur deux niveaux, offrant un grand confort aux résidents.
Système de sécurité et de vidéosurveillance 24h/24 et 7j/7, garantissant un environnement sûr.
À proximité de grands centres commerciaux tels que Aqua Florya et 212 Mall.
Proche de l'Université Istanbul Aydın et de l'Université Istanbul Arel.
Fort potentiel d'investissement grâce à une demande locative élevée et durable.