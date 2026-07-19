Appartement dans un nouvel immeuble Taksim 360

Taksim 360 offre une opportunité rare de vivre au cœur d’Istanbul, à quelques pas de la place Taksim. Ce projet prestigieux allie le charme historique du quartier de Beyoğlu à une architecture moderne et à un cadre de vie contemporain. Grâce à son emplacement privilégié, les stations de métro et de bus de la place Taksim sont accessibles en quelques minutes, garantissant une excellente mobilité dans toute la ville.
Ce complexe haut de gamme dispose d’une élégante rue commerçante, d’un service de sécurité 24h/24 et 7j/7, d’une entrée principale surveillée ainsi que d’un parking souterrain privé. Le projet propose des appartements aux configurations 1+1, 2+1 et 3+1, adaptés à différents styles de vie.
Les principaux atouts de Taksim 360
Emplacement exceptionnel – Au cœur du quartier de Beyoğlu, à proximité immédiate de la place Taksim.
Cadre historique – Une alliance harmonieuse entre le patrimoine historique et l’architecture contemporaine.
Excellente accessibilité – À quelques minutes des stations de métro et des arrêts de bus.
Sécurité optimale – Surveillance 24h/24 et 7j/7 et accès contrôlé au complexe.
Infrastructure complète – Une rue commerçante intégrée avec de nombreuses boutiques et services.
Différentes configurations d’appartements – Des logements disponibles en 1+1, 2+1 et 3+1.
Parking souterrain privé – Des places de stationnement sécurisées et pratiques pour les résidents.
Fort potentiel d’investissement – Une excellente opportunité sur le marché immobilier dynamique d’Istanbul.
Tarification flexible – Une large gamme de prix adaptée à différents budgets.