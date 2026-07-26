  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Gaziosmanpaşa
  4. Appartement dans un nouvel immeuble FOREV TEM ISTANBUL

Appartement dans un nouvel immeuble FOREV TEM ISTANBUL

Gaziosmanpasa, Turquie
depuis
$197,000
;
7
Laisser une demande
ID: 38894
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Gaziosmanpaşa

À propos du complexe

FOREV TEM ISTANBUL est un projet résidentiel moderne développé par Forev Yapı, situé dans le quartier de Gaziosmanpaşa à Istanbul. Il offre un excellent accès au métro ainsi que tout le confort de la vie urbaine dans l'un des secteurs les plus dynamiques de la ville.

FOREV TEM ISTANBUL comprend 2 immeubles, 147 appartements et 7 commerces, répartis sur un terrain de 4 500 m². La livraison est prévue pour le 30 décembre 2027. Le projet propose des appartements aux configurations 1+1, 2+1 et 3+1, conçus pour offrir un cadre de vie fonctionnel et confortable.

Les 10 principaux avantages de FOREV TEM ISTANBUL

  • Emplacement privilégié à proximité de la station de métro Kazım Karabekir

  • À seulement 1 minute de l'autoroute TEM et environ 25 minutes de l'aéroport d'Istanbul

  • Configurations d'appartements fonctionnelles : 1+1, 2+1 et 3+1

  • 7 espaces commerciaux intégrés pour plus de praticité

  • Espaces verts paysagers et sentiers de promenade

  • Aire de jeux pour enfants adaptée aux familles

  • Bornes de recharge pour véhicules électriques

  • Centre de fitness moderne pour un mode de vie actif

  • Sécurité 24h/24 et 7j/7 et gestion professionnelle de la résidence

  • Avantages pour les investisseurs : TVA à 1 %, exonération des frais de titre de propriété (Tapu) et éligibilité au programme de citoyenneté turque

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Gaziosmanpasa, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Type B_79
Sariyer, Turquie
depuis
$150,000
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Muratpasa, Turquie
depuis
$211,766
Immeuble Garden Istanbul
Basaksehir, Turquie
Prix ​​sur demande
Complexe résidentiel New green residence with a swimming pool and a garden in a prestigious area, near the forest, Istanbul, Turkey
15 Gokturk Biltes Koleji, Turquie
depuis
$457,625
Immeuble Sea Pearl Ataköy
Bakirkoy, Turquie
Prix ​​sur demande
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble FOREV TEM ISTANBUL
Gaziosmanpasa, Turquie
depuis
$197,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquie
depuis
$812,783
Convient pour la citoyenneté et le permis de séjour.Ce complexe familial accueillant comprend des appartements et des duplex avec 2-6 chambres, jardin et terrasses. Dans le bâtiment il y a une piscine, sauna, hammam, salle de sport.Situé dans une zone écologique à côté de la colline de Camli…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul
Immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul
Immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul
Immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul
Immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul
Afficher tout Immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul
Immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul
Sisli, Turquie
depuis
$2,10M
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Appartements dans un projet de logement complet à Şişli, Istanbul Ce projet complet est situé à Şişli, l'un des quartiers les plus développés de la partie européenne d'Istanbul. Le quartier est l'un des meilleurs en termes de valeur foncière à Istanbul. Il connaît une forte circulation piéto…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Dosemealti, Turquie
depuis
$159,174
Le projet est sur une parcelle de 17 989 m2, dont la majorité (8 900 m2) est un espace vert et 3 940 m2 de piscines.Le complexe dispose de 1-2 chambres à coucher, plusieurs piscines, gymnase, aire de jeux, gazebo, place de parking pour chaque appartement.Les bâtiments ont une résistance sism…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller