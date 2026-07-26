Appartement dans un nouvel immeuble FOREV TEM ISTANBUL

FOREV TEM ISTANBUL est un projet résidentiel moderne développé par Forev Yapı, situé dans le quartier de Gaziosmanpaşa à Istanbul. Il offre un excellent accès au métro ainsi que tout le confort de la vie urbaine dans l'un des secteurs les plus dynamiques de la ville.
FOREV TEM ISTANBUL comprend 2 immeubles, 147 appartements et 7 commerces, répartis sur un terrain de 4 500 m². La livraison est prévue pour le 30 décembre 2027. Le projet propose des appartements aux configurations 1+1, 2+1 et 3+1, conçus pour offrir un cadre de vie fonctionnel et confortable.
Les 10 principaux avantages de FOREV TEM ISTANBUL
Emplacement privilégié à proximité de la station de métro Kazım Karabekir
À seulement 1 minute de l'autoroute TEM et environ 25 minutes de l'aéroport d'Istanbul
Configurations d'appartements fonctionnelles : 1+1, 2+1 et 3+1
7 espaces commerciaux intégrés pour plus de praticité
Espaces verts paysagers et sentiers de promenade
Aire de jeux pour enfants adaptée aux familles
Bornes de recharge pour véhicules électriques
Centre de fitness moderne pour un mode de vie actif
Sécurité 24h/24 et 7j/7 et gestion professionnelle de la résidence
Avantages pour les investisseurs : TVA à 1 %, exonération des frais de titre de propriété (Tapu) et éligibilité au programme de citoyenneté turque