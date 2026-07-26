Appartement dans un nouvel immeuble FOREV TEM ISTANBUL

FOREV TEM ISTANBUL est un projet résidentiel moderne développé par Forev Yapı, situé dans le quartier de Gaziosmanpaşa à Istanbul. Il offre un excellent accès au métro ainsi que tout le confort de la vie urbaine dans l'un des secteurs les plus dynamiques de la ville.

FOREV TEM ISTANBUL comprend 2 immeubles, 147 appartements et 7 commerces, répartis sur un terrain de 4 500 m². La livraison est prévue pour le 30 décembre 2027. Le projet propose des appartements aux configurations 1+1, 2+1 et 3+1, conçus pour offrir un cadre de vie fonctionnel et confortable.

Les 10 principaux avantages de FOREV TEM ISTANBUL