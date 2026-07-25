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Appartement dans un nouvel immeuble Sinpaş Koru Aura

Umraniye, Turquie
depuis
$450,000
;
6
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ID: 38889
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 25/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Ümraniye

À propos du complexe

Une architecture tournée vers la nature à deux pas de l’Istanbul International Financial Center

Sinpaş Koru Aura est une résidence haut de gamme située à Ümraniye, directement à côté de l’Istanbul International Financial Center (IIFC). Conçu selon un concept de faible densité, le projet privilégie les espaces ouverts et la nature, avec près de 70 % de son terrain de 23 000 m² aménagés en jardins paysagers. Cette approche offre un cadre de vie paisible tout en restant à proximité de l’un des principaux pôles d’affaires et financiers d’Istanbul.

De spacieux appartements familiaux et des équipements complets

Le projet est pensé pour les familles et propose de vastes appartements allant du 2+1 au 5+1, conçus pour offrir un maximum de confort, de flexibilité et de lumière naturelle. Les grands balcons de 10 m² minimum, ainsi que les options avec terrasses et jardins privatifs, prolongent les espaces de vie vers l’extérieur. Les résidents bénéficient d’infrastructures complètes, comprenant des piscines, une salle de sport, un sauna et des jardins thématiques favorisant la détente et le bien-être au quotidien.

Un emplacement stratégique et un fort potentiel d’investissement

Sinpaş Koru Aura bénéficie d’une excellente accessibilité grâce à son accès direct au métro, aux autoroutes TEM et E-5, ainsi qu’à sa proximité avec des centres commerciaux, des hôpitaux et des établissements scolaires réputés. Son emplacement, à côté de l’Istanbul International Financial Center, renforce considérablement son potentiel de valorisation à long terme ainsi que la demande locative. Associé à la solide réputation du promoteur Sinpaş GYO, le projet représente une opportunité idéale aussi bien pour les acquéreurs occupants que pour les investisseurs immobiliers à long terme.

Sinpaş Koru Aura est une résidence premium à Ümraniye, proposant de spacieux appartements familiaux dans un environnement verdoyant à faible densité, à proximité immédiate de l’Istanbul International Financial Center.

Le projet associe de grands balcons, des jardins thématiques et des équipements de loisirs complets à un accès rapide au métro et aux grands axes routiers, offrant ainsi le meilleur de la vie urbaine dans un cadre naturel.

Les 10 avantages de Sinpaş Koru Aura

  • Situé à côté de l’Istanbul International Financial Center à Ümraniye

  • Développé par Sinpaş GYO, l’une des principales sociétés immobilières de Turquie

  • Terrain de 23 000 m², dont près de 70 % consacrés à des espaces verts paysagers

  • Appartements disponibles du 2+1 au spacieux 5+1 familial

  • Balcons de 10 m² minimum, avec options de terrasses et de jardins privatifs

  • Espaces extérieurs thématiques tels que Sun Grove, Moon Grove et Star Grove

  • Piscines, salle de sport, sauna et espaces de détente au sein de la résidence

  • Bâtiment commercial indépendant de deux étages intégré au complexe

  • Agencements familiaux offrant une abondante lumière naturelle et des espaces modulables

  • Accès direct au métro, aux autoroutes TEM et E-5, ainsi qu’aux centres commerciaux, hôpitaux et écoles réputées

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Umraniye, Turquie
Éducation
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

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