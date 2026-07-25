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Appartement dans un nouvel immeuble V Yeşilada

Sultangazi, Turquie
depuis
$443,717
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ID: 38890
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 25/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Sultangazi

À propos du complexe

V Yeşilada est une résidence de luxe située dans le quartier de Sultangazi, à Istanbul. Le projet s’étend sur une superficie de 151 390,85 m², dont 75 % sont consacrés à de vastes espaces verts et à des jardins paysagers. Développé par İsra Holding, il propose des appartements haut de gamme ainsi que des villas exclusives.

V Yeşilada offre un cadre de vie alliant confort, sécurité et modernité grâce à un système avancé d’isolation sismique, des équipements sociaux complets et des vues exceptionnelles sur la nature. Son emplacement stratégique à proximité de l’autoroute TEM garantit un accès rapide aux principaux quartiers d’Istanbul.

Les 10 avantages de V Yeşilada

  • Système avancé d’isolation sismique pour une protection optimale contre les tremblements de terre

  • 75 % du terrain dédié aux espaces verts et aux jardins paysagers

  • Architecture contemporaine au design élégant

  • Emplacement privilégié à proximité de l’autoroute TEM

  • Large choix de logements, du 2+1 au 5+1, ainsi que des villas de prestige

  • Infrastructures sociales, sportives et de loisirs complètes

  • Systèmes de sécurité modernes et surveillance de haut niveau

  • Magnifiques vues sur les lacs et les forêts

  • Construit avec des technologies de construction et d’ingénierie de pointe

  • Excellent potentiel d’investissement et forte perspective de valorisation immobilière

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Sultangazi, Turquie
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