Appartement dans un nouvel immeuble V Yeşilada

V Yeşilada est une résidence de luxe située dans le quartier de Sultangazi, à Istanbul. Le projet s’étend sur une superficie de 151 390,85 m², dont 75 % sont consacrés à de vastes espaces verts et à des jardins paysagers. Développé par İsra Holding, il propose des appartements haut de gamme ainsi que des villas exclusives.

V Yeşilada offre un cadre de vie alliant confort, sécurité et modernité grâce à un système avancé d’isolation sismique, des équipements sociaux complets et des vues exceptionnelles sur la nature. Son emplacement stratégique à proximité de l’autoroute TEM garantit un accès rapide aux principaux quartiers d’Istanbul.

Les 10 avantages de V Yeşilada