Appartement dans un nouvel immeuble V Yeşilada

V Yeşilada est une résidence de luxe située dans le quartier de Sultangazi, à Istanbul. Le projet s’étend sur une superficie de 151 390,85 m², dont 75 % sont consacrés à de vastes espaces verts et à des jardins paysagers. Développé par İsra Holding, il propose des appartements haut de gamme ainsi que des villas exclusives.
V Yeşilada offre un cadre de vie alliant confort, sécurité et modernité grâce à un système avancé d’isolation sismique, des équipements sociaux complets et des vues exceptionnelles sur la nature. Son emplacement stratégique à proximité de l’autoroute TEM garantit un accès rapide aux principaux quartiers d’Istanbul.
Les 10 avantages de V Yeşilada
Système avancé d’isolation sismique pour une protection optimale contre les tremblements de terre
75 % du terrain dédié aux espaces verts et aux jardins paysagers
Architecture contemporaine au design élégant
Emplacement privilégié à proximité de l’autoroute TEM
Large choix de logements, du 2+1 au 5+1, ainsi que des villas de prestige
Infrastructures sociales, sportives et de loisirs complètes
Systèmes de sécurité modernes et surveillance de haut niveau
Magnifiques vues sur les lacs et les forêts
Construit avec des technologies de construction et d’ingénierie de pointe
Excellent potentiel d’investissement et forte perspective de valorisation immobilière