Appartement dans un nouvel immeuble Albatros Life

Albatros Life propose un cadre de vie élégant à Büyükçekmece, à Istanbul, avec des appartements résidentiels et des espaces commerciaux situés dans un environnement paisible en bord de mer, prêts à être livrés immédiatement.
Albatros Life allie confort, intimité et environnement familial à des prestations haut de gamme, le tout dans un emplacement privilégié à proximité de la plage, de la marina et des principaux axes de transport.
Les 10 avantages du projet Albatros Life :
Emplacement exceptionnel, directement sur le littoral de Büyükçekmece.
Livraison immédiate, avec titres de propriété (Tapu) disponibles.
TVA réduite à seulement 1 %.
Architecture moderne avec un nombre limité de logements, garantissant davantage d’intimité.
À seulement 5 minutes à pied de la marina Kıyı Istanbul.
À 10 minutes de la station de Metrobus TÜYAP.
Piscine extérieure dédiée à la détente et aux loisirs.
Espace bien-être complet, comprenant un sauna et un hammam traditionnel.
Salle de sport entièrement équipée avec des installations modernes.
Sécurité assurée 24h/24 et 7j/7 ainsi qu’un parking couvert pour un maximum de confort et de tranquillité.