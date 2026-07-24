  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Buyukcekmece
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Albatros Life

Appartement dans un nouvel immeuble Albatros Life

Buyukcekmece, Turquie
depuis
$185,000
;
12
Laisser une demande
ID: 38875
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 23/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Buyukcekmece

À propos du complexe

Albatros Life propose un cadre de vie élégant à Büyükçekmece, à Istanbul, avec des appartements résidentiels et des espaces commerciaux situés dans un environnement paisible en bord de mer, prêts à être livrés immédiatement.

Albatros Life allie confort, intimité et environnement familial à des prestations haut de gamme, le tout dans un emplacement privilégié à proximité de la plage, de la marina et des principaux axes de transport.

Les 10 avantages du projet Albatros Life :

  • Emplacement exceptionnel, directement sur le littoral de Büyükçekmece.

  • Livraison immédiate, avec titres de propriété (Tapu) disponibles.

  • TVA réduite à seulement 1 %.

  • Architecture moderne avec un nombre limité de logements, garantissant davantage d’intimité.

  • À seulement 5 minutes à pied de la marina Kıyı Istanbul.

  • À 10 minutes de la station de Metrobus TÜYAP.

  • Piscine extérieure dédiée à la détente et aux loisirs.

  • Espace bien-être complet, comprenant un sauna et un hammam traditionnel.

  • Salle de sport entièrement équipée avec des installations modernes.

  • Sécurité assurée 24h/24 et 7j/7 ainsi qu’un parking couvert pour un maximum de confort et de tranquillité.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Buyukcekmece, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Appartements Avec Vue Mer Près du Métro à Izmir Konak
Konak, Turquie
depuis
$825,658
Complexe résidentiel New residence with a green area and a gym, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Turquie
depuis
$131,506
Complexe résidentiel Modern and comfortable residence with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Umraniye, Turquie
depuis
$456,630
Complexe résidentiel New apartments with a picturesque view in a guarded residence, near the parks and the metro station, in the heart of Istanbul, Turkey
Besiktas, Turquie
depuis
$1,23M
Complexe résidentiel Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquie
depuis
$167,133
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Albatros Life
Buyukcekmece, Turquie
depuis
$185,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$403,268
Nous offrons des appartements médicaux meublés et des appartements de luxe avec des places de parking et des magasins.La résidence comprend des magasins, des cafés et des restaurants, des salons et des terrains de sport, une sécurité 24h/24, un garage.Le complexe résidentiel sera destiné aux…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Apartments in the complex in Emerald Elegance, 550 meters from the sea.
Complexe résidentiel Apartments in the complex in Emerald Elegance, 550 meters from the sea.
Complexe résidentiel Apartments in the complex in Emerald Elegance, 550 meters from the sea.
Complexe résidentiel Apartments in the complex in Emerald Elegance, 550 meters from the sea.
Complexe résidentiel Apartments in the complex in Emerald Elegance, 550 meters from the sea.
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments in the complex in Emerald Elegance, 550 meters from the sea.
Complexe résidentiel Apartments in the complex in Emerald Elegance, 550 meters from the sea.
Mezitli, Turquie
depuis
$56,481
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Vidéo des appartements et l'avancement de la construction sera envoyé sur demande!Offre de notre entreprise - 20% de réduction sur les appartements dans ce projet!Le complexe résidentiel offre un confort et des équipements modernes dans le quartier pittoresque de Tomuk.Le complexe est situé …
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Quartier résidentiel Aydin Apartments
Quartier résidentiel Aydin Apartments
Quartier résidentiel Aydin Apartments
Quartier résidentiel Aydin Apartments
Quartier résidentiel Aydin Apartments
Afficher tout Quartier résidentiel Aydin Apartments
Quartier résidentiel Aydin Apartments
Nazilli, Turquie
depuis
$41,607
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 3
Affordable Modern 1 and 2-Bed Apartment For Sale in Aydin with Guaranteed Rent Income – Bargain Investment Property in Turkey.  Affordable Investment Property with Rental Income… Stunning Aydin Properties For Sale – Luxury Aegean Apartments With City Views. Rent guaranteed apartments in c…
Développeur
Polat Group
Laisser une demande
Realting.com
Aller