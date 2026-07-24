Appartement dans un nouvel immeuble Albatros Life

Albatros Life propose un cadre de vie élégant à Büyükçekmece, à Istanbul, avec des appartements résidentiels et des espaces commerciaux situés dans un environnement paisible en bord de mer, prêts à être livrés immédiatement.

Albatros Life allie confort, intimité et environnement familial à des prestations haut de gamme, le tout dans un emplacement privilégié à proximité de la plage, de la marina et des principaux axes de transport.

Les 10 avantages du projet Albatros Life :