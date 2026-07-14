Appartement dans un nouvel immeuble As Concept

As Concept est un nouveau projet résidentiel situé à Bağcılar, à Istanbul. Il propose des appartements de différentes configurations, allant du 1+1 au 4+1. Tous les logements disposent de grands balcons et d’un design moderne et élégant. Le projet allie confort et mode de vie contemporain. Grâce à son emplacement privilégié, à proximité des centres d’affaires et des principaux axes de transport, il constitue un excellent choix aussi bien pour y vivre que pour investir.

Le projet As Concept s’étend sur une superficie de 61 489 m² et comprend 605 logements répartis dans trois bâtiments. La résidence offre de nombreuses prestations, notamment une piscine, un sauna, une salle de sport, des restaurants, un cinéma ainsi que des salles d’activités, garantissant un cadre de vie confortable et de grande qualité.

Les 10 principaux atouts du projet As Concept