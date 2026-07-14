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Appartement dans un nouvel immeuble As Concept

Bagcilar, Turquie
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8
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ID: 38216
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 14/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Bagcilar

À propos du complexe

As Concept est un nouveau projet résidentiel situé à Bağcılar, à Istanbul. Il propose des appartements de différentes configurations, allant du 1+1 au 4+1. Tous les logements disposent de grands balcons et d’un design moderne et élégant. Le projet allie confort et mode de vie contemporain. Grâce à son emplacement privilégié, à proximité des centres d’affaires et des principaux axes de transport, il constitue un excellent choix aussi bien pour y vivre que pour investir.

Le projet As Concept s’étend sur une superficie de 61 489 m² et comprend 605 logements répartis dans trois bâtiments. La résidence offre de nombreuses prestations, notamment une piscine, un sauna, une salle de sport, des restaurants, un cinéma ainsi que des salles d’activités, garantissant un cadre de vie confortable et de grande qualité.

Les 10 principaux atouts du projet As Concept

  1. Emplacement stratégique à Bağcılar, à proximité du métro et des principaux axes de transport.

  2. Large choix de logements, comprenant des appartements standards et des duplex.

  3. Vastes espaces verts offrant un environnement paisible et agréable.

  4. Grands balcons dans tous les appartements pour un confort optimal.

  5. Équipements complets, notamment des piscines, un sauna et une salle de sport.

  6. Proximité des centres commerciaux, des hôpitaux et des universités.

  7. Construction résistante aux séismes, conforme aux normes de sécurité modernes.

  8. Excellente opportunité d’investissement avec un fort potentiel de revenus locatifs.

  9. Éligible à l’obtention de la citoyenneté turque.

  10. Options de paiement flexibles, avec des facilités de paiement pouvant aller jusqu’à 24 mois.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Bagcilar, Turquie
Éducation
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Loisirs

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