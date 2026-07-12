Appartement dans un nouvel immeuble Mostar Concept

Mostar Concept est une résidence boutique située à Başakşehir, construite sur un terrain de 7 092 m². Le projet comprend 52 appartements spacieux de type 4+1 et 5+1, répartis dans trois immeubles de faible hauteur, avec de grandes cuisines et des finitions intérieures haut de gamme.
Mostar Concept allie nature et confort grâce à 5 000 m² d’espaces paysagers aménagés, offrant un cadre de vie raffiné à proximité de l’aéroport d’Istanbul et à seulement 500 mètres de la station de métro.
Les 10 principaux avantages :
Des plafonds hauts (3,05 m) apportent davantage de luminosité et une agréable sensation d’espace dans chaque appartement.
Des cuisines FRANKE entièrement équipées, avec électroménagers encastrés et lave-vaisselle, offrent un confort optimal.
Quatre climatiseurs par appartement assurent une régulation efficace de la température dans toutes les pièces.
Un système d’interphone intelligent renforce la sécurité et facilite la communication.
Un générateur de secours disponible 24h/24 et 7j/7 garantit une alimentation électrique ininterrompue.
Des équipements de loisirs complets, comprenant un hammam, un sauna, une piscine intérieure et une salle de sport.
Des espaces sportifs dédiés au football, au basketball et au tennis de table favorisent un mode de vie actif.
La proximité d’hôpitaux de renom, tels que Çam & Sakura et l’Hôpital public de Başakşehir, facilite l’accès à des soins médicaux de qualité.
Une excellente accessibilité aux autoroutes, centres commerciaux et parcs, à seulement quelques minutes des principales attractions de la ville.
Éligible à la citoyenneté turque, avec le titre de propriété (Tapu) déjà prêt et une livraison prévue en juin 2026.