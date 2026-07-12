Appartement dans un nouvel immeuble Mostar Concept

Mostar Concept est une résidence boutique située à Başakşehir, construite sur un terrain de 7 092 m². Le projet comprend 52 appartements spacieux de type 4+1 et 5+1, répartis dans trois immeubles de faible hauteur, avec de grandes cuisines et des finitions intérieures haut de gamme.

Mostar Concept allie nature et confort grâce à 5 000 m² d’espaces paysagers aménagés, offrant un cadre de vie raffiné à proximité de l’aéroport d’Istanbul et à seulement 500 mètres de la station de métro.

Les 10 principaux avantages :