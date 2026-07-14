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Appartement dans un nouvel immeuble Venara Güneşli

Bagcilar, Turquie
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ID: 38218
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 14/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Bagcilar

À propos du complexe

Venara Güneşli est un complexe résidentiel moderne situé au cœur de Güneşli (Bağcılar) à Istanbul. Il se distingue par son architecture élégante et son excellente accessibilité grâce à la station de métro Mimar Sinan, située à seulement 50 mètres.

Le projet Venara Güneşli comprend 211 appartements et 12 locaux commerciaux, répartis sur deux bâtiments. Les résidents bénéficient d'infrastructures haut de gamme, notamment une salle de sport, de vastes espaces verts et un parking souterrain intelligent et sécurisé, offrant un cadre de vie urbain confortable et équilibré.

Les 10 principaux avantages de Venara Güneşli

  1. Emplacement privilégié, à seulement 50 mètres de la station de métro Mimar Sinan.

  2. Large choix de configurations d'appartements, du 1+1 au 3+1.

  3. 12 locaux commerciaux répondant aux besoins quotidiens des résidents.

  4. Parking souterrain de 252 places équipé de bornes de recharge pour véhicules électriques.

  5. Installations de qualité, comprenant une salle de sport, un hammam turc, un sauna et d'autres équipements.

  6. Proximité du Mall of Istanbul, des hôpitaux et des universités.

  7. Construction moderne résistante aux séismes.

  8. Aires de jeux sécurisées pour les enfants.

  9. Système de sécurité intégré fonctionnant 24 h/24 et 7 j/7.

  10. Espaces verts paysagers favorisant la détente et le contact avec la nature.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Bagcilar, Turquie
Éducation
Soins de santé
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