Appartement dans un nouvel immeuble Venara Güneşli

Venara Güneşli est un complexe résidentiel moderne situé au cœur de Güneşli (Bağcılar) à Istanbul. Il se distingue par son architecture élégante et son excellente accessibilité grâce à la station de métro Mimar Sinan, située à seulement 50 mètres.
Le projet Venara Güneşli comprend 211 appartements et 12 locaux commerciaux, répartis sur deux bâtiments. Les résidents bénéficient d'infrastructures haut de gamme, notamment une salle de sport, de vastes espaces verts et un parking souterrain intelligent et sécurisé, offrant un cadre de vie urbain confortable et équilibré.
Les 10 principaux avantages de Venara Güneşli
Emplacement privilégié, à seulement 50 mètres de la station de métro Mimar Sinan.
Large choix de configurations d'appartements, du 1+1 au 3+1.
12 locaux commerciaux répondant aux besoins quotidiens des résidents.
Parking souterrain de 252 places équipé de bornes de recharge pour véhicules électriques.
Installations de qualité, comprenant une salle de sport, un hammam turc, un sauna et d'autres équipements.
Proximité du Mall of Istanbul, des hôpitaux et des universités.
Construction moderne résistante aux séismes.
Aires de jeux sécurisées pour les enfants.
Système de sécurité intégré fonctionnant 24 h/24 et 7 j/7.
Espaces verts paysagers favorisant la détente et le contact avec la nature.