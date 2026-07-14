Appartement dans un nouvel immeuble Venara Güneşli

Venara Güneşli est un complexe résidentiel moderne situé au cœur de Güneşli (Bağcılar) à Istanbul. Il se distingue par son architecture élégante et son excellente accessibilité grâce à la station de métro Mimar Sinan, située à seulement 50 mètres.

Le projet Venara Güneşli comprend 211 appartements et 12 locaux commerciaux, répartis sur deux bâtiments. Les résidents bénéficient d'infrastructures haut de gamme, notamment une salle de sport, de vastes espaces verts et un parking souterrain intelligent et sécurisé, offrant un cadre de vie urbain confortable et équilibré.

Les 10 principaux avantages de Venara Güneşli