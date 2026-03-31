Quartier résidentiel Elegant luxury flats for sale in Alanya

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Why buy this flat in Alanya? -Location: located in the rapidly developing area in Alanya, walking distance to town and beach -Built according to three main principles, Quality, comfort and availability -Installment payment available and 3% discount on cash payment at once These luxury flats is located in Avsallar, Alanya. Avsallar is 23 Km west side from Alanya center, 90 Km from Antalya airport(AYT) and 60 km from Alanya-Gazipasa airport. It is a very popular luxury hotel and residential area. This complex has contemporary one, two, 3 and four-bedroom flats and penthouses with sea views which boasts an exceptional location on sought after in Avsallar area, walking distance to daily amenities Cinema Sauna Hamam SPA-center Fitness Basketball playground Playground Indoor playground
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Alanya, Turquie
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