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Quartier résidentiel Elegant luxury flats for sale in Alanya

Alanya, Turquie
depuis
$151,618
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ID: 956
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 21/02/2023

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya

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  Why buy this flat in Alanya? -Location: located in the rapidly developing area in Alanya, walking distance to town and beach -Built according to three main principles, Quality, comfort and availability -Installment payment available and 3% discount on cash payment at once     These luxury flats is located in Avsallar, Alanya. Avsallar is 23 Km west side from Alanya center, 90 Km from Antalya airport(AYT) and 60 km from Alanya-Gazipasa airport. It is a very popular luxury hotel and residential area.  This complex has contemporary one, two, 3 and four-bedroom flats and  penthouses with sea views which boasts an exceptional location on sought after in Avsallar area, walking distance to daily amenities   Cinema Sauna Hamam SPA-center Fitness Basketball playground Playground Indoor playground

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Alanya, Turquie
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