avec jardin Studios à vendre en Mersin, Turquie

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Erdemli
5
Akdeniz
4
1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Région méditerranéenne, Turquie
Studio 1 chambre
Région méditerranéenne, Turquie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 43 m²
Sol 7/11
Studio dans une finition propre de 43 m2 au 7ème étage dans un complexe fini dans la ville d…
$49,625
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Caractéristiques des propriétés en Mersin, Turquie

avec Garage
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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