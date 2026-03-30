Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Akdeniz
  4. Résidentiel
  5. Studio

Studios à vendre en Akdeniz, Turquie

4 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Akdeniz, Turquie
Studio 1 chambre
Akdeniz, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Sol 10
Revenu passif en Turquie ! Appartement de 1 chambre à Mersin pour 3300K$💰 10% par an avec lo…
$40,958
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Akdeniz, Turquie
Studio 1 chambre
Akdeniz, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
Nombre d'étages 11
price list 50% in cash for 12 months 1+0-52M2 from 42.000 € The characteristics of the…
$44,928
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Akdeniz, Turquie
Studio 1 chambre
Akdeniz, Turquie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Nombre d'étages 13
$38,405
Laisser une demande
AuraAura
Studio 1 chambre dans Akdeniz, Turquie
Studio 1 chambre
Akdeniz, Turquie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
Sol 5
Super-price from 32,000 € The price below the general level in the Mersin market, do! ⠀ r…
$35,218
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller