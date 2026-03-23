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Immobilier commercial en Menemen, Turquie

1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 1 100 m² dans Menemen, Turquie
Propriété commerciale 1 100 m²
Menemen, Turquie
Nombre de pièces 15
Chambres 15
Surface 1 100 m²
Sol 1/2
Usine prête à l'emploi à vendre avec usine de traitement sur place à İzmir İzmir, souvent ap…
$2,24M
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