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Vue sur la mer Appartements à plusieurs niveaux à vendre en Région de Marmara, Turquie

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Istanbul
24
Kucukcekmece
5
Beyoglu
3
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19 propriétés total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Eyupsultan, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Eyupsultan, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Sol 4/28
$283,707
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Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Gungoren, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Gungoren, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 16
$180,345
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Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Beyoglu, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Beyoglu, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
$609,644
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Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Kucukcekmece, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Kucukcekmece, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
$267,413
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Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Silivri, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Silivri, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 14
$180,000
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Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Bahcelievler, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Bahcelievler, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 9
$618,327
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Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Beyoglu, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Beyoglu, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 18/4
$463,949
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Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Bagcilar, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Bagcilar, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 10
$905,147
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Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Kucukcekmece, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Kucukcekmece, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 3/26
$273,460
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Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Kucukcekmece, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Kucukcekmece, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 3/14
$231,222
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Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Zeytinburnu, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Zeytinburnu, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 280 m²
$2,20M
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Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Bakirkoy, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Bakirkoy, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 14
$492,172
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Appartements à plusieurs niveaux 5 chambres dans Kagithane, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 5 chambres
Kagithane, Turquie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Sol 10/15
Luxrious and Spacious Duplex Apartment With Sea View in a residential project is located in …
$350,000
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Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Kucukcekmece, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Kucukcekmece, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 3
$430,651
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Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Beylikduzu, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Beylikduzu, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Sol 3/16
$366,779
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Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Catalca, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Catalca, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Sol 1/5
$197,058
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Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Beyoglu, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Beyoglu, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 4/18
$463,949
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Appartements à plusieurs niveaux dans Basaksehir, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux
Basaksehir, Turquie
$290,000
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Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Kucukcekmece, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Kucukcekmece, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 14
$489,096
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Caractéristiques des propriétés en Région de Marmara, Turquie

avec Garage
avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
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