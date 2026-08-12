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Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Région de Marmara, Turquie

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Istanbul
24
Kucukcekmece
5
Beyoglu
3
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24 propriétés total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Région de Marmara, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Région de Marmara, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 110 m²
Sol 3
Appartement de deux niveaux dans une zone touristique à Istanbul sous investissementRue Taks…
$145,130
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Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Eyupsultan, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Eyupsultan, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Sol 4/28
$283,707
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Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Gungoren, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Gungoren, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 16
$180,345
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TekceTekce
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Beyoglu, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Beyoglu, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
$609,644
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Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Kucukcekmece, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Kucukcekmece, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
$267,413
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Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Silivri, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Silivri, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 14
$180,000
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Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Bahcelievler, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Bahcelievler, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 9
$618,327
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Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Beyoglu, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Beyoglu, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 18/4
$463,949
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Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Bagcilar, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Bagcilar, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 5/19
$241,409
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Appartements à plusieurs niveaux 6 chambres dans Uskudar, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 6 chambres
Uskudar, Turquie
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 490 m²
Koşuyolu Koru Evleri Project Description Suitable for Citizenship Title Deed is ready…
$2,45M
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Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Bagcilar, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Bagcilar, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 10
$905,147
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Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Kucukcekmece, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Kucukcekmece, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 3/26
$273,460
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Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Kucukcekmece, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Kucukcekmece, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 3/14
$231,222
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Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Zeytinburnu, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Zeytinburnu, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 280 m²
$2,20M
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Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Bakirkoy, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Bakirkoy, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 14
$492,172
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Appartements à plusieurs niveaux 5 chambres dans Kagithane, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 5 chambres
Kagithane, Turquie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Sol 10/15
Luxrious and Spacious Duplex Apartment With Sea View in a residential project is located in …
$350,000
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Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Kucukcekmece, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Kucukcekmece, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 3
$430,651
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Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Sariyer, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Sariyer, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Nombre d'étages 6
Baltalimanı Yalı Dairesi 4+1 6. Kat 200m2 Kiracılı  Kiracı 45.000 Tl ödüyor
$3,59M
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Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Beylikduzu, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Beylikduzu, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Sol 3/16
$366,779
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Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Catalca, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Catalca, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Sol 1/5
$197,058
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Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Beyoglu, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Beyoglu, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 4/18
$463,949
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Appartements à plusieurs niveaux dans Basaksehir, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux
Basaksehir, Turquie
$290,000
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Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Kucukcekmece, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Kucukcekmece, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 14
$489,096
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Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Sariyer, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Sariyer, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 6
Un projet remarquable est en cours à Istanbul, qui est situé dans la Corne d'Or, où l'histoi…
$647,612
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Caractéristiques des propriétés en Région de Marmara, Turquie

avec Garage
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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