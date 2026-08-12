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Mountain View Appartements à plusieurs niveaux à vendre en Région de Marmara, Turquie

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Istanbul
24
Kucukcekmece
5
Beyoglu
3
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5 propriétés total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Eyupsultan, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Eyupsultan, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Sol 4/28
$283,707
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Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Bagcilar, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Bagcilar, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 5/19
$241,409
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Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Kucukcekmece, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Kucukcekmece, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 3
$430,651
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Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Beyoglu, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Beyoglu, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 4/18
$463,949
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Appartements à plusieurs niveaux dans Basaksehir, Turquie
Appartements à plusieurs niveaux
Basaksehir, Turquie
$290,000
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Caractéristiques des propriétés en Région de Marmara, Turquie

avec Garage
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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