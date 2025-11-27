Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Izmir
  4. Commercial
  5. Investissement

Propriétés d'investissement à vendre en Izmir, Turquie

propriété commerciale
20
restaurants
5
hôtels
4
magasins
4
Investissement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Investissement 4 m² dans Yanikkoy Mahallesi, Turquie
Investissement 4 m²
Yanikkoy Mahallesi, Turquie
Surface 4 m²
$4,79M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller