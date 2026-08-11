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Deuxième citoyenneté en Turquie

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Durée du processus: depuis 7 months
Frais: depuis
$420,000
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Deuxième citoyenneté en Turquie
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À propos du programme d'immigration

Offre en chef :

Investir à partir de 400 000 $ dans l'immobilier turc, obtenir la citoyenneté de toute la famille et conserver un actif qui peut être vendu après une période obligatoire de trois ans.

La valeur minimale du bien est de 400 000 $ et la limite de vente est fixée à trois ans. Cela est confirmé par le portail officiel d'investissement de la Turquie.

Priorité du programme

  • la nationalité du demandeur, du conjoint et des enfants mineurs;
  • la propriété demeure la propriété de l'investisseur;
  • Capacité de recevoir des revenus locatifs;
  • la vente du bien après trois ans;
  • la sélection non seulement d'objets appropriés à la citoyenneté, mais d'objets liquides;
  • vérification juridique du vendeur, de l'objet et de l'historique des transitions légales;
  • contrôle du cadastre et de la valeur évaluée;
  • support de la sélection de l'objet à la réception des documents.

Contrairement aux contributions non remboursables de l'État dans de nombreux programmes, en Turquie l'investissement reste votre propriété.

La possibilité de restituer le capital investi après la fin de la période obligatoire de propriété dépend de l'objet choisi et de la situation du marché.

Avantages
Durée du processus
Durée du processus
depuis 7 months
Frais
Frais
depuis
$420,000
Revenu supplémentaire
Revenu supplémentaire
Oui
Entrée sans visa
Entrée sans visa
Durée
Durée
36 months
Entrée sans visa
Russie, Kazakhstan, Ouzbékistan, Azerbaïdjan, Bélarus, Kirghizistan, Géorgie, Ukraine, Moldavie
Licence société de conseil: 0702352
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depuis
$420,000
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