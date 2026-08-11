Deuxième citoyenneté en Turquie

Offre en chef :
Investir à partir de 400 000 $ dans l'immobilier turc, obtenir la citoyenneté de toute la famille et conserver un actif qui peut être vendu après une période obligatoire de trois ans.
La valeur minimale du bien est de 400 000 $ et la limite de vente est fixée à trois ans. Cela est confirmé par le portail officiel d'investissement de la Turquie.
Priorité du programme
Contrairement aux contributions non remboursables de l'État dans de nombreux programmes, en Turquie l'investissement reste votre propriété.
La possibilité de restituer le capital investi après la fin de la période obligatoire de propriété dépend de l'objet choisi et de la situation du marché.