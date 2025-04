Accelerated acquisition of Turkish citizenship

À propos du programme d'immigration

Avantages de la citoyenneté turque

1. Voyage sans visa.

Un citoyen turc bénéficie d'un accès sans visa dans 110 pays, dont la Corée du Sud, Singapour et le Japon, où, si seul un passeport russe est disponible, un visa doit être délivré. Au fait, vous n'avez pas besoin de refuser un passeport russe - la Turquie autorise la double nationalité.

2. La possibilité d'obtenir un visa Schengen C-2 pour cinq ans.

3. Accès au système financier mondial et ouverture de comptes bancaires.

4. Incitations fiscales pour les entreprises et droit de faire des affaires à l'étranger.

5. Possibilité de déménagement simplifié aux États-Unis avec un visa d'affaires E-2.

Le visa E-2 n'est pas un visa d'immigration et ne mène pas directement à la carte verte, mais il vous permet de vivre, de travailler et de faire des affaires en Amérique. Les familles du demandeur peuvent également s'installer dans le pays et les enfants de - recevoir une éducation américaine.

6. Le droit de venir dans le pays à tout moment, même si les frontières sont fermées.

7. Liaison aérienne directe avec presque le monde entier.

8. Le climat doux de la Méditerranée et la proximité de la mer.

9. Accès à l'éducation et à la médecine d'État turque.

10. La perspective d'obtenir un passeport européen.

La Turquie figure sur la liste des candidats à l'adhésion à l'Union européenne. Des discussions sont également en cours pour offrir aux citoyens turcs l'entrée gratuite dans les pays Schengen.

onze. Le droit de participer à d'autres programmes d'investissement.

Parmi les avantages importants figurent également le processus de demande rapide et compréhensible, la possibilité d'obtenir la citoyenneté pour toute la famille et l'absence de nécessité de déclarer les actifs et les revenus perçus. dans d'autres États.

Conditions d'obtention d'un passeport turc

1. Achat d'un bien immobilier résidentiel ou commercial à partir de 400 000 $.

Depuis le 13 juin 2022, le gouvernement turc a relevé le seuil de valeur des biens immobiliers pour l'obtention de la citoyenneté turque pour les investissements. Vous devez maintenant acheter un ou plusieurs biens immobiliers pour un total de 400 000 $.

C'est l'option la plus rentable pour capitaliser les opportunités d'investissement et le moyen le plus populaire de participer au programme d'immigration.

Il est possible d'acheter plusieurs objets immobiliers, tant résidentiels que commerciaux.

Les biens immobiliers peuvent être loués moyennant un loyer et également vendus de manière rentable après 3 ans. Cela n'affectera pas la citoyenneté de son ancien propriétaire.

En mars 2021, le gouvernement turc a adopté un certain nombre d'amendements aux règles d'acquisition de biens immobiliers par les investisseurs étrangers pour obtenir la citoyenneté. Une propriété doit participer à un programme de citoyenneté par le biais d'investissements au maximum une fois.

Par exemple, si un investisseur en Turquie a acquis un bien immobilier, puis, après l'expiration de la période d'investissement obligatoire, a décidé de le vendre. , alors l'acheteur ne peut pas compter sur un deuxième passeport pour l'achat de cette propriété, car il ( l'objet ) a déjà participé au programme.

De plus, la propriété ne doit pas être vendue à l'ancien propriétaire. Il peut s'agir d'une entreprise turque ou d'un citoyen turc. Si un investisseur étranger souhaite vendre la propriété au promoteur turc auprès duquel il l'a acquise, la décision d'obtenir la citoyenneté peut être modifiée.

Selon les dernières données, les Russes sont parmi les trois leaders en le nombre d'achats de logements en Turquie. Les lieux de prédilection pour l'acquisition d'un bien immobilier restent : Istanbul, Antalya et Ankara.

2. Investissement en espèces d'un montant de 500 000 $

Une autre façon d'obtenir la citoyenneté turque - investissement dans les immobilisations d'une entreprise turque, confirmé par le ministère de l'Industrie et de la Technologie, ou un dépôt d'au moins 500 000 $ dans une banque turque pour une durée de 3 ans.

De plus, il est possible d'acheter obligations d'État. La durée minimale d'investissement est également de 3 ans.

3. Création d'emplois

Création de notre propre entreprise enregistrée en Turquie, et au moins 50 emplois pour une durée de 3 ans. Pour cette étape, la confirmation du ministère turc du Travail et de la Sécurité sociale est nécessaire.