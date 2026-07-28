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Immeuble Infinity Çandarlı
Candarli Mahallesi, Turquie
depuis
$71,000
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 4
Possibilité d'investissement exclusive avec accès privé à la plageOù l'architecture moderne rencontre le bleu infiniVivez une vie définie par la sérénité, l'élégance et la nature à couper le souffle à Infinity Çandarlı. Niché sur les rives paisibles du quartier d'Izmir Çandarlı, ce projet of…
Agence
Keller Williams
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