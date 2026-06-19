Appartement dans un nouvel immeuble Infinity Çandarlı

Possibilité d'investissement exclusive avec accès privé à la plage

Où l'architecture moderne rencontre le bleu infini

Vivez une vie définie par la sérénité, l'élégance et la nature à couper le souffle à Infinity Çandarlı. Niché sur les rives paisibles du quartier d'Izmir Çandarlı, ce projet offre une fusion unique de vie moderne et de beauté naturelle. Conçu pour ceux qui cherchent à se réveiller au son des oiseaux et à voir les couchers de soleil égéens envoûtants de leurs terrasses privées, Infinity Çandarlı est plus qu'une simple résidence, c'est une promesse d'un avenir paisible.

Aperçu du projet et commodités premium réparties sur un vaste 6 189.99 m2 parcelle, ce prestigieux développement se compose de 9 blocs contemporains avec un total de 153 résidences. Chaque détail a été méticuleusement conçu pour fournir confort et luxe, avec:

Zone de plage privée exclusive : Profitez des eaux cristallines de la mer Égée dans le propre espace de plage dédié du projet.

Des blocs de 4 étages pour une boutique et un style de vie d'élite.

Spacieux salon avec terrasses donnant sur le bleu infini.

Services sociaux sur place, y compris une piscine et des jardins magnifiquement aménagés.

Un équilibre parfait entre l'élégance, la vue et la paix.

Disponibilité limitée – potentiel d'investissement élevé Le projet a suscité un immense intérêt, et nous sommes fiers d'annoncer que les 2+1 unités sont officiellement VENDUES. Actuellement, nous avons un nombre très limité de 1+1 appartements restants.

Gamme de prix : à partir de 71 000 $US à 82 000 $US.

Date d'achèvement prévue : juin 2028.

Emplacement stratégique et connectivité Infinity Çandarlı offre l'évasion parfaite sans être isolé des grands centres urbains et des centres de voyage:

Centre Çandarlı: 10 km

Centre de Dikili: 23 km

Centre-ville d'Izmir: 98 km

Aéroport d'Edremit: 98 km

Aéroport international Adnan Menderes (Izmir): 130 km

Ayvalık: 63 km

Pourquoi investir dans Çandarlı? Çandarlı devient rapidement l'une des régions côtières les plus recherchées de Turquie, offrant un potentiel important d'appréciation du capital pour les investisseurs. Que vous cherchiez une maison de vacances tranquille ou une opportunité d'investissement à haut rendement, Infinity Çandarlı est le choix idéal.

Réservez votre place à l'infini aujourd'hui. Contactez-nous pour des informations détaillées et pour sécuriser votre unité.