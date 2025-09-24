Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Turquie
  3. Résidentiel
  4. Copropriété
  5. Vue sur la mer

Vue sur la mer Condos à vendre en Turquie

Région méditerranéenne
5
Antalya
5
Alanya
5
Région de Marmara
10
4 propriétés total trouvé
Condo 1 chambre dans Mahmutlar, Turquie
Condo 1 chambre
Mahmutlar, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
Sol 4
$79,264
Condo 2 chambres dans Kestel, Turquie
Condo 2 chambres
Kestel, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Sol 5
$134,603
Condo 3 chambres dans Besiktas, Turquie
Condo 3 chambres
Besiktas, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 167 m²
Sol 8/13
First -class decoration of the apartment in Besiktash with a view of the Bosphorus. Besikt…
$3,20M
Condo 5 chambres dans Région de Marmara, Turquie
Condo 5 chambres
Région de Marmara, Turquie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 260 m²
Sol 5/10
The residence is surrounded by green nature and a view of the lake The apartment is locat…
$461,866
Caractéristiques des propriétés en Turquie

